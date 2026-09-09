Tak Perlu Berusaha Keras, 8 Ciri Ini Membuat Seseorang Terlihat Istimewa di Mana Pun Berada

Ilustrasi orang yang selalu menonjol di keramaian (freepik)
JawaPos.com – Pernahkah Anda memperhatikan seseorang yang kehadirannya mudah dikenali meski berada di tengah banyak orang? Menariknya, perhatian tersebut tidak selalu muncul karena pakaian, penampilan fisik, atau cara berbicara yang mencolok.
Ada orang yang justru menarik perhatian melalui pembawaan, karakter, dan cara mereka memperlakukan lingkungan sekitar. Mereka terlihat nyaman dengan dirinya sendiri, mempunyai prinsip, serta mampu menunjukkan sikap yang membuat orang lain merasa tertarik untuk mengenalnya.
Keistimewaan semacam itu tidak selalu berarti seseorang ingin menjadi pusat perhatian. Dalam banyak kasus, daya tarik justru muncul secara alami dari kepercayaan diri dan karakter yang kuat.
Dilansir dari laman Geediting, terdapat delapan karakter yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang mampu terlihat menonjol di tengah keramaian.
Berikut di antaranya:
Orang yang mudah dikenali biasanya tidak terlalu sibuk berusaha menjadi seperti orang lain. Mereka memahami kelebihan dan kekurangan dirinya serta merasa nyaman menunjukkan identitas tersebut.
Mereka tidak selalu mengikuti tren hanya agar diterima lingkungan. Sebaliknya, mereka mempunyai keberanian untuk memilih sesuatu yang sesuai dengan nilai dan kepribadiannya.
Menjadi berbeda bagi mereka bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Justru, keunikan tersebut dianggap sebagai bagian dari identitas yang membuat diri mereka mempunyai ciri khas.
Keberanian mengambil langkah baru juga menjadi salah satu karakter yang membuat seseorang terlihat berbeda.
Mereka tidak selalu memilih jalan yang paling aman. Ketika melihat kesempatan untuk berkembang, mereka bersedia menghadapi ketidakpastian dan mempelajari sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
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Jawa Pos
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