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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.57 WIB

9 Ucapan Ciri Khas Orang yang Terlalu Peka terhadap Diri Sendiri Menurut Psikologi

Ucapan ciri khas orang yang terlalu peka terhadap diri sendiri menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific - Image

Ucapan ciri khas orang yang terlalu peka terhadap diri sendiri menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kesadaran diri sebenarnya penting, namun terlalu berlebihan justru mendorong seseorang terus memantau pikirannya sendiri.

Alih-alih hadir sepenuhnya dalam momen yang sedang dijalani, mereka justru terjebak dalam pikirannya sendiri.

Kecenderungan berpikir berlebihan ini dapat dikenali lewat sejumlah ucapan yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari.

Dilansir dari laman YourTango pada  Senin (10/8), berikut sembilan ucapan ciri khas yang biasa diucapkan orang yang terlalu peka terhadap dirinya sendiri.

1. "Aku masih maju mundur"

Berpikir berlebihan menjadi ciri khas utama bagi orang dengan tingkat kesadaran diri yang berlebihan.

Mereka mengakui perasaannya, namun sering kesulitan menerima dan bertindak berdasarkan perasaan tersebut secara langsung.

Kalimat ini bukan menunjukkan kebingungan, melainkan keraguan diri akibat terlalu banyak informasi yang dipertimbangkan.

Setiap muncul firasat atau kecemasan, perhatian penuh langsung tertuju ke sana tanpa memberi ruang bagi kepercayaan diri.

2. "Aku penasaran bagaimana kesannya"

Editor: Setyo Adi Nugroho
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