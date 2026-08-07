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Rabbany Wanadriani
Jumat, 7 Agustus 2026 | 23.34 WIB

Sulit Berpura-Pura, 7 Ciri Ini Terlihat dari Orang yang Benar-Benar Jujur

ilustrasi orang yang baik. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang baik. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kejujuran menjadi salah satu nilai penting yang membuat seseorang mudah dipercaya dan dihargai oleh orang lain. Pribadi yang jujur biasanya mampu membangun hubungan yang sehat karena memiliki sikap terbuka, bertanggung jawab, dan menghargai sesama.

Seseorang dengan karakter baik tidak hanya terlihat dari perkataannya, tetapi juga dari cara mereka bertindak dalam berbagai situasi, termasuk ketika menghadapi kesalahan maupun tantangan.

Dilansir dari YourTango, berikut beberapa tanda yang dapat menunjukkan seseorang memiliki perilaku baik dan sifat jujur.

1. Bertanggung Jawab atas Perkataan dan Tindakan

Orang yang jujur tidak mudah melempar kesalahan kepada orang lain. Mereka berani mengakui apa yang telah dilakukan dan siap menerima konsekuensi dari keputusan yang dibuat.

Sikap bertanggung jawab ini menjadi salah satu tanda kuat bahwa seseorang memiliki integritas dalam dirinya.

2. Bersedia Berkorban demi Kebaikan Orang Lain

Pribadi yang tulus terkadang rela mengutamakan kepentingan orang lain meski harus menghadapi kesulitan. Mereka membantu bukan karena ingin mendapatkan pujian, melainkan karena memiliki kepedulian terhadap sesama.

Sikap tersebut mencerminkan empati dan kepedulian yang tinggi.

3. Menghargai dan Bersyukur

Orang yang baik memahami bahwa setiap individu layak mendapatkan perlakuan yang sopan dan manusiawi. Mereka tidak menilai seseorang berdasarkan status atau pekerjaannya.

Rasa menghargai tersebut terlihat dari cara mereka memperlakukan orang lain, termasuk mereka yang bekerja memberikan layanan.

4. Tetap Rendah Hati Meski Berprestasi

Seseorang yang jujur dapat merasa bangga terhadap pencapaiannya tanpa harus merendahkan orang lain. Mereka memahami kemampuan diri, tetapi tetap terbuka untuk belajar dan berkembang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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