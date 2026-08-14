Tak Banyak Disadari, 7 Ciri Ini Menunjukkan Kualitas Kepribadian Seseorang

Ilustrasi Orang Berkualitas Tinggi
JawaPos.com - Menjadi pribadi yang berkualitas bukan semata-mata tentang kecerdasan, pencapaian, jabatan, atau seberapa sukses seseorang dalam kehidupan.
Kualitas seseorang justru sering terlihat dari hal-hal yang lebih sederhana, seperti bagaimana ia memperlakukan orang lain, menghadapi persoalan, mengendalikan diri, serta menyikapi perbedaan.
Sejumlah karakter dalam psikologi juga berkaitan dengan kematangan pribadi dan kemampuan seseorang membangun hubungan yang sehat.
Dilansir geediting, berikut tujuh sifat yang dapat menjadi gambaran seseorang memiliki kepribadian yang matang dan positif.
Salah satu ciri pribadi yang matang adalah kemampuan untuk bersikap autentik. Artinya, seseorang tidak terus-menerus mengubah dirinya hanya demi mendapatkan penerimaan dari lingkungan.
Menjadi autentik bukan berarti bebas bertindak tanpa memedulikan orang lain. Sebaliknya, seseorang mampu mengenali kelebihan dan kekurangannya, menerima dirinya, sekaligus berani menyampaikan pendapat maupun perasaan dengan cara yang tepat.
Ia tidak perlu menciptakan citra palsu hanya untuk terlihat sempurna di hadapan orang lain.
Empati bukan sekadar merasa kasihan ketika melihat orang lain mengalami masalah. Empati berarti berusaha memahami apa yang mungkin dirasakan atau dipikirkan orang tersebut dari sudut pandangnya.
Orang yang memiliki empati biasanya lebih mampu mendengarkan tanpa terburu-buru menghakimi. Ia juga dapat menyesuaikan respons berdasarkan kondisi orang lain.
Kemampuan ini penting dalam membangun hubungan karena membuat seseorang lebih peka terhadap kebutuhan, perasaan, dan batasan orang di sekitarnya.
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