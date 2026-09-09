Ingin Tetap Cantik Tanpa Operasi Plastik? Ini 7 Kebiasaan yang Bisa Dilakukan

ilustrasi wanita yang menatap cermin. /Freepik
JawaPos.com – Memiliki penampilan menarik tidak selalu berarti harus menggunakan makeup tebal atau menjalani prosedur kecantikan tertentu. Bagi sebagian wanita, merawat diri justru menjadi bagian penting untuk mempertahankan penampilan alami.
Kecantikan alami juga tidak semata-mata berkaitan dengan bentuk wajah atau penggunaan produk mahal. Pola hidup, kesehatan tubuh, kondisi mental, hingga cara seseorang menerima dirinya sendiri turut berperan dalam menciptakan kesan segar dan percaya diri.
Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah kebiasaan yang kerap dilakukan wanita yang ingin menjaga kecantikan alami tanpa terlalu bergantung pada makeup berlebihan maupun operasi plastik.
Berikut tujuh kebiasaan yang bisa menjadi bagian dari gaya hidup tersebut.
Kulit merupakan salah satu bagian tubuh yang paling mudah terlihat sehingga kondisinya dapat memengaruhi penampilan secara keseluruhan.
Wanita yang mengutamakan kecantikan alami biasanya lebih fokus menjaga kesehatan kulit daripada sekadar menutupi kekurangannya dengan makeup. Rutinitas sederhana seperti membersihkan wajah dan menjaga kelembapan kulit dapat menjadi bagian dari perawatan sehari-hari.
Selain perawatan dari luar, kebutuhan kulit juga dipengaruhi oleh kondisi tubuh secara keseluruhan. Asupan air yang cukup serta makanan bergizi dapat membantu mendukung kesehatan kulit.
Kecantikan tidak hanya berkaitan dengan apa yang digunakan pada wajah. Kondisi tubuh juga dapat memengaruhi bagaimana seseorang terlihat dan merasa terhadap dirinya sendiri.
Aktivitas fisik secara rutin membantu menjaga kebugaran sekaligus menjadi salah satu cara untuk merawat kesehatan tubuh. Tidak harus selalu melakukan olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, melakukan peregangan, atau aktivitas fisik lain yang disukai juga dapat menjadi pilihan.
Kebiasaan bergerak secara konsisten pada akhirnya dapat membantu seseorang merasa lebih bugar dan percaya diri.
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Jawa Pos
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