8 Tanda Seseorang Tampak Bahagia di Luar, tetapi Sebenarnya Sedang Berjuang di Dalam

JawaPos.com – Wajah yang ceria tidak selalu menjadi gambaran kondisi emosional seseorang yang sebenarnya. Ada orang yang tetap tersenyum, aktif berinteraksi, dan terlihat bersemangat dalam menjalani hari, tetapi diam-diam sedang menghadapi kelelahan mental atau perasaan hampa.

Kondisi semacam ini membuat seseorang mampu menjalankan rutinitas seperti biasa sambil menyembunyikan pergulatan emosional yang dirasakannya. Karena itu, tanda-tandanya sering kali tidak mudah dikenali oleh orang-orang di sekitarnya.

Istilah smiling depression kerap digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang tampak berfungsi dengan baik dan menunjukkan ekspresi positif, meskipun mengalami gejala depresi. Namun, istilah tersebut bukan diagnosis klinis tersendiri. Kondisi seperti ini tetap perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak bisa disimpulkan hanya dari penampilan seseorang.

Dilansir dari Geediting, ada sejumlah perilaku yang dapat menjadi petunjuk bahwa seseorang mungkin sedang menyembunyikan pergulatan emosional di balik kehidupan yang tampak baik-baik saja.

1. Sering tersenyum meski suasana hati sebenarnya tidak baik

Senyum memang merupakan bagian alami dari interaksi sosial. Namun, jika seseorang terus memaksakan ekspresi bahagia untuk menutupi perasaan sebenarnya, hal tersebut bisa menjadi tanda bahwa ia sedang berusaha keras mengelola emosinya.

Dari luar, orang tersebut mungkin tampak ramah dan mudah bergaul. Padahal, senyum yang ditampilkan bisa saja tidak mencerminkan kondisi hatinya.

2. Gemar membuat orang lain tertawa

Ada orang yang selalu menjadi sumber keceriaan dalam kelompok. Ia senang melontarkan lelucon, mencairkan suasana, atau memastikan orang lain tidak merasa sedih.