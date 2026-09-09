Tak Selalu Terlihat, 10 Tanda Pria Mulai Lelah Secara Mental dan Emosional

JawaPos.com – Kelelahan emosional tidak selalu terlihat jelas. Seseorang mungkin masih menjalani pekerjaan, berinteraksi dengan orang lain, dan menyelesaikan berbagai kewajiban seperti biasa. Namun, di balik rutinitas tersebut, bisa saja terdapat rasa lelah secara mental yang membuat hidup terasa semakin hambar.

Pada pria, kondisi ini terkadang muncul melalui perubahan perilaku yang cukup halus. Mereka bisa menjadi lebih pasif, mudah tersinggung, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga kehilangan ketertarikan terhadap aktivitas yang sebelumnya begitu disukai.

Tekanan pekerjaan, persoalan hubungan, masalah finansial, tuntutan keluarga, maupun stres berkepanjangan dapat menjadi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kelelahan emosional. Karena itu, perubahan perilaku yang berlangsung terus-menerus sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai kemalasan atau sikap tidak peduli.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah perilaku yang dapat menjadi tanda seseorang sedang mengalami kelelahan emosional. Berikut 10 di antaranya.

1. Tidak Lagi Berinisiatif Pria yang sebelumnya aktif mengajak bertemu, merencanakan kegiatan, atau memulai percakapan bisa berubah menjadi jauh lebih pasif.

Ia mungkin tidak lagi bersemangat membuat rencana atau mengambil langkah pertama dalam hubungan. Bukan selalu berarti rasa pedulinya hilang. Bisa jadi, energi mental yang dimilikinya sedang sangat terbatas sehingga aktivitas sederhana pun terasa melelahkan.

2. Menjalani Hari Sekadar untuk Menjalankan Rutinitas Aktivitas sehari-hari tetap dilakukan, tetapi semuanya terasa monoton. Ia pergi bekerja, menyelesaikan pekerjaan rumah, makan, kemudian beristirahat tanpa benar-benar menikmati prosesnya.

Secara fisik ia mungkin berada di tempat yang sama seperti biasanya, tetapi pikirannya terasa jauh. Kehidupan seolah hanya berjalan berdasarkan kebiasaan tanpa adanya antusiasme.

3. Tidak Lagi Menikmati Hal yang Dulu Disukai Salah satu perubahan yang cukup mencolok adalah berkurangnya rasa senang terhadap aktivitas yang sebelumnya mampu membuatnya tertawa atau bersemangat.