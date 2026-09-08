Hoki Finansial Menguat, 5 Shio Ini Diprediksi Naik Pangkat dan Jadi Orang Kaya

Shio diramalkan akan berlimpah rezeki dan kaya kata astrologi Tionghoa./Freepik.
JawaPos.com – Perjalanan karier dan kondisi finansial menjadi bagian kehidupan yang penuh dinamika. Dalam astrologi Tionghoa, peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya.
Memasuki pertengahan tahun, sejumlah shio disebut berada dalam fase yang cukup menjanjikan. Bukan hanya peluang peningkatan karier, mereka juga diramalkan memperoleh kesempatan finansial yang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.
Keberuntungan tersebut dipercaya bisa muncul melalui pekerjaan, bisnis, relasi profesional, hingga kemampuan memanfaatkan peluang yang datang.
Namun, ramalan shio tetap merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi. Kondisi ekonomi seseorang pada kenyataannya tetap dipengaruhi oleh kerja keras, keputusan finansial, kondisi pasar, serta berbagai faktor kehidupan lainnya.
Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang disebut mempunyai peruntungan positif dalam karier dan keuangan menurut astrologi Tionghoa.
Berikut daftarnya:
Shio Naga kerap dikaitkan dengan karakter kuat, percaya diri, dan mempunyai jiwa kepemimpinan.
Dalam lingkungan pekerjaan, mereka dipercaya mampu menghadapi perubahan dan mengambil peran penting ketika berada dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat.
Kemampuan memimpin dan membangun strategi disebut menjadi salah satu keunggulan Shio Naga. Mereka juga dianggap memiliki naluri yang cukup baik ketika melihat peluang dalam urusan bisnis maupun finansial.
Beberapa tahun kelahiran yang termasuk Shio Naga antara lain 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012.
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Jawa Pos
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