Menurut Psikologi, 8 Tipe Wanita Ini Bisa Membuat Hubungan Pertemanan Menguras Energi

JawaPos.com - Dalam sebuah pertemanan, rasa saling menghargai, kepercayaan, dan komunikasi yang sehat menjadi hal penting agar hubungan tetap nyaman.

Namun, tidak semua hubungan berjalan demikian. Ada karakter atau pola perilaku tertentu yang dapat membuat seseorang merasa lelah secara emosional ketika berinteraksi dengan orang lain.

Kondisi tersebut tidak selalu berarti seseorang memiliki kepribadian buruk. Terkadang, perilaku tertentu muncul karena pengalaman masa lalu, cara menghadapi tekanan, atau kebiasaan yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah tipe perilaku pada perempuan yang dinilai dapat membuat hubungan pertemanan menjadi lebih menantang. Berikut delapan di antaranya.

1. Selalu Merasa Menjadi Korban Tipe ini cenderung melihat dirinya sebagai pihak yang paling dirugikan ketika menghadapi masalah.

Apa pun situasinya, ia dapat menemukan alasan untuk menyalahkan orang lain atau keadaan. Kebiasaan tersebut membuat persoalan sulit diselesaikan karena perhatian lebih banyak tertuju pada siapa yang dianggap bersalah.

Jika berlangsung terus-menerus, pola seperti ini dapat membuat teman di sekitarnya merasa kelelahan karena harus selalu memberikan dukungan tanpa melihat adanya upaya untuk mencari solusi.

2. Terlalu Membutuhkan Perhatian Karakter berikutnya adalah seseorang yang sangat membutuhkan pengakuan dan perhatian dari orang lain.

Ia mungkin ingin menjadi pusat pembicaraan, mengharapkan pujian, atau merasa tersinggung ketika kebutuhannya tidak menjadi prioritas.