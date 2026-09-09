Menurut Psikologi, 8 Tipe Wanita Ini Bisa Membuat Hubungan Pertemanan Menguras Energi

Ilustrasi wanita yang sulit diajak berteman. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam sebuah pertemanan, rasa saling menghargai, kepercayaan, dan komunikasi yang sehat menjadi hal penting agar hubungan tetap nyaman.
Namun, tidak semua hubungan berjalan demikian. Ada karakter atau pola perilaku tertentu yang dapat membuat seseorang merasa lelah secara emosional ketika berinteraksi dengan orang lain.
Kondisi tersebut tidak selalu berarti seseorang memiliki kepribadian buruk. Terkadang, perilaku tertentu muncul karena pengalaman masa lalu, cara menghadapi tekanan, atau kebiasaan yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari.
Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah tipe perilaku pada perempuan yang dinilai dapat membuat hubungan pertemanan menjadi lebih menantang. Berikut delapan di antaranya.
Tipe ini cenderung melihat dirinya sebagai pihak yang paling dirugikan ketika menghadapi masalah.
Apa pun situasinya, ia dapat menemukan alasan untuk menyalahkan orang lain atau keadaan. Kebiasaan tersebut membuat persoalan sulit diselesaikan karena perhatian lebih banyak tertuju pada siapa yang dianggap bersalah.
Jika berlangsung terus-menerus, pola seperti ini dapat membuat teman di sekitarnya merasa kelelahan karena harus selalu memberikan dukungan tanpa melihat adanya upaya untuk mencari solusi.
Karakter berikutnya adalah seseorang yang sangat membutuhkan pengakuan dan perhatian dari orang lain.
Ia mungkin ingin menjadi pusat pembicaraan, mengharapkan pujian, atau merasa tersinggung ketika kebutuhannya tidak menjadi prioritas.
Dilansir dari Geediting, perilaku narsistik seperti ini dapat membuat hubungan terasa berat apabila seseorang terus menuntut validasi sekaligus kurang mempertimbangkan perasaan maupun kebutuhan temannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara