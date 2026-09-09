Obsesi Tampil Mewah, 7 Kebiasaan Ini Bisa Jadi Tanda Seseorang Sedang Memaksakan Gaya Hidup

JawaPos.com – Penampilan kerap menjadi salah satu cara seseorang menunjukkan keberhasilan kepada lingkungan di sekitarnya. Tidak sedikit orang yang kemudian berusaha membangun kesan hidup serba berkecukupan, meski kondisi finansial sebenarnya belum tentu mendukung.

Keinginan tersebut dapat terlihat dari kebiasaan mengejar barang bermerek, mengeluarkan uang di luar kemampuan, hingga menggunakan kredit demi mempertahankan gaya hidup tertentu.

Padahal, kondisi finansial yang sehat tidak selalu ditunjukkan melalui barang mahal atau gaya hidup mewah. Kemampuan mengelola uang, menyiapkan masa depan, dan memiliki kebebasan finansial justru menjadi bagian penting dari kesejahteraan.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah perilaku yang dapat menunjukkan seseorang terlalu berusaha membangun citra sebagai orang kaya. Berikut tujuh di antaranya.

1. Terlalu Mengejar Merek Barang bermerek sering dianggap sebagai simbol status dan keberhasilan. Karena itu, sebagian orang rela mengeluarkan banyak uang hanya agar dapat menggunakan produk dengan nama besar.

Namun, harga dan popularitas sebuah merek tidak selalu menjadi ukuran mutlak kualitas. Orang yang memiliki kondisi finansial mapan justru dapat lebih mempertimbangkan fungsi, daya tahan, dan nilai barang sebelum membelinya.

Membeli sesuatu hanya demi menunjukkan label tertentu berisiko membuat pengeluaran membengkak tanpa memberikan manfaat yang sepadan.

2. Mengeluarkan Uang di Luar Kemampuan Gaya hidup mewah bisa menjadi masalah ketika pengeluaran dilakukan hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.

Sebagian orang rela menghabiskan banyak uang untuk restoran mahal, perjalanan mewah, pesta, atau berbagai pengalaman yang sebenarnya belum mampu mereka biayai secara nyaman.