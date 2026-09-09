Obsesi Tampil Mewah, 7 Kebiasaan Ini Bisa Jadi Tanda Seseorang Sedang Memaksakan Gaya Hidup

Ilustrasi orang yang pamer kekayaan.(Unsplash.com/FilipRankovicGrobgaard)
JawaPos.com – Penampilan kerap menjadi salah satu cara seseorang menunjukkan keberhasilan kepada lingkungan di sekitarnya. Tidak sedikit orang yang kemudian berusaha membangun kesan hidup serba berkecukupan, meski kondisi finansial sebenarnya belum tentu mendukung.
Keinginan tersebut dapat terlihat dari kebiasaan mengejar barang bermerek, mengeluarkan uang di luar kemampuan, hingga menggunakan kredit demi mempertahankan gaya hidup tertentu.
Padahal, kondisi finansial yang sehat tidak selalu ditunjukkan melalui barang mahal atau gaya hidup mewah. Kemampuan mengelola uang, menyiapkan masa depan, dan memiliki kebebasan finansial justru menjadi bagian penting dari kesejahteraan.
Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah perilaku yang dapat menunjukkan seseorang terlalu berusaha membangun citra sebagai orang kaya. Berikut tujuh di antaranya.
Barang bermerek sering dianggap sebagai simbol status dan keberhasilan. Karena itu, sebagian orang rela mengeluarkan banyak uang hanya agar dapat menggunakan produk dengan nama besar.
Namun, harga dan popularitas sebuah merek tidak selalu menjadi ukuran mutlak kualitas. Orang yang memiliki kondisi finansial mapan justru dapat lebih mempertimbangkan fungsi, daya tahan, dan nilai barang sebelum membelinya.
Membeli sesuatu hanya demi menunjukkan label tertentu berisiko membuat pengeluaran membengkak tanpa memberikan manfaat yang sepadan.
Gaya hidup mewah bisa menjadi masalah ketika pengeluaran dilakukan hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
Sebagian orang rela menghabiskan banyak uang untuk restoran mahal, perjalanan mewah, pesta, atau berbagai pengalaman yang sebenarnya belum mampu mereka biayai secara nyaman.
Jika kebiasaan tersebut terus dilakukan, kondisi keuangan dapat tertekan. Alih-alih memberikan kebahagiaan, tuntutan untuk mempertahankan penampilan mewah justru dapat memunculkan kecemasan dan stres finansial.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara