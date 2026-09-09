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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 9 September 2026 | 20.55 WIB

6 Ucapan Merasa Terkucil yang Muncul Meski Dikelilingi Sahabat Dekat Menurut Psikologi

Ucapan merasa terkucil yang muncul meski dikelilingi sahabat dekat menurut psikologi / foto : Magnific/ drobotdean - Image

Ucapan merasa terkucil yang muncul meski dikelilingi sahabat dekat menurut psikologi / foto : Magnific/ drobotdean

JawaPos.com - Merasa terkucil bisa muncul meski seseorang dikelilingi sahabat dekat yang sebenarnya menyayanginya.

Perasaan tersisih tidak selalu terlihat lewat duduk sendirian, namun bisa muncul lewat obrolan santai sehari-hari.

Sebagian orang sering menyembunyikan kesedihan tersebut lewat ucapan sederhana yang terlihat biasa saja sekilas.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (9/9), berikut enam ucapan psikologi merasa terkucil yang biasa muncul meski seseorang dikelilingi sahabat-sahabat terdekatnya.

1. Mengaku tidak tahu rencana yang sedang dibahas

Ucapan ini terdengar sederhana, namun sebenarnya menyimpan pertanyaan tersembunyi mengapa dirinya tidak diberi tahu.

Rasa sakit muncul ketika menyadari bahwa orang lain sudah mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya.

Perasaan ini dapat memicu keraguan terhadap loyalitas teman-teman terdekat dalam hubungan pertemanan tersebut.

Ketidakpastian ini sering memperkuat rasa tidak aman yang sebelumnya sudah dirasakan seseorang dalam pertemanan.

2. Memuji kedekatan teman lain secara tidak langsung

Editor: Setyo Adi Nugroho
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