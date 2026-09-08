Tak Punya Sahabat Dekat, 7 Perilaku Ini Sering Muncul dalam Kehidupan Sehari-hari

seseorang yang tidak memiliki persahabatan dekat (Freepik/odua)
JawaPos.com - Memiliki banyak kenalan tidak selalu berarti seseorang mempunyai hubungan pertemanan yang benar-benar dekat. Ada orang yang tampak mudah bergaul dan mengenal banyak orang, tetapi hanya memiliki sedikit hubungan yang memungkinkan dirinya berbagi cerita secara mendalam.
Kedekatan emosional dengan orang lain merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan sosial. Ketika hubungan semacam itu tidak dimiliki, kondisi tersebut terkadang tercermin melalui kebiasaan sehari-hari.
Menariknya, sejumlah perilaku tersebut tidak selalu terlihat sebagai tanda kesepian. Bahkan, orang yang mengalaminya bisa saja tidak menyadari bahwa kebiasaan tertentu berkaitan dengan kurangnya hubungan sosial yang mendalam.
Dilansir dari Geediting, berikut tujuh perilaku halus yang disebut kerap terlihat pada orang yang tidak memiliki persahabatan dekat.
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Media sosial memang menjadi sarana untuk berkomunikasi dan menjaga hubungan. Namun, bagi sebagian orang, aktivitas di dunia maya juga dapat menjadi cara untuk mendapatkan rasa terhubung ketika interaksi langsung terasa minim.
Mereka mungkin sering mengunggah sesuatu, membalas komentar, mengikuti berbagai percakapan, atau menghabiskan banyak waktu sekadar menggulir layar.
Dalam psikologi, penggunaan interaksi sosial sebagai pengganti atau kompensasi atas hubungan yang kurang terpenuhi di dunia nyata kerap dibahas dalam konteks social compensation.
Meski begitu, aktif di media sosial tentu tidak otomatis berarti seseorang tidak mempunyai teman dekat. Konteks dan pola perilaku secara keseluruhan tetap perlu diperhatikan.
Obrolan ringan bukan sesuatu yang buruk. Namun, seseorang yang jarang memiliki hubungan dekat mungkin lebih terbiasa menjaga percakapan tetap berada di permukaan.
Topik seperti pekerjaan, aktivitas sehari-hari, hiburan, atau hal-hal umum terasa lebih aman dibandingkan membicarakan perasaan dan persoalan pribadi.
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Jawa Pos
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