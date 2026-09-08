6 Ucapan Ciri Khas Orang yang Lebih Suka Habiskan Waktu dengan Pasangannya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa fase awal hubungan sering membuat pasangan lebih memilih menghabiskan waktu berdua.

Fase tersebut terasa menyenangkan bagi pasangan, meski terkadang membuat teman dan keluarga merasa sedikit terabaikan.

Bagi sebagian pasangan, preferensi ini bahkan tetap bertahan meski hubungan sudah berjalan bertahun-tahun lamanya.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (8/9), berikut enam ucapan ciri khas yang biasa diucapkan orang yang lebih suka menghabiskan waktu dengan pasangannya.

1. "Sepertinya aku tidak bisa keluar malam ini"

Ada titik tertentu dalam hidup ketika seseorang mulai enggan keluar setiap akhir pekan seperti sebelumnya.

Orang yang menjalani hubungan eksklusif cenderung lebih memilih membatalkan rencana demi tinggal di rumah bersama pasangannya.

Hubungan eksklusif dipercaya dapat membawa rasa aman, kepercayaan, keintiman, serta hubungan yang lebih dalam.

Pasangan yang berkomitmen lebih memilih menghabiskan waktu bersama dibanding harus bersosialisasi dengan orang baru.