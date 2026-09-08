6 Cara Meminta Bantuan Orang Lain Saat Kamu Merasa dalam Masa Pemulihan Diri Menurut Psikologi

seseorang yang meminta bantuan saat dalam masa pemulihan./Magnific/magnific
JawaPos.com - Ada masa ketika kita merasa harus menghadapi semuanya sendiri. Ketika sedang terluka, kecewa, kehilangan arah, mengalami kegagalan, atau sekadar merasa sangat lelah secara emosional, meminta bantuan kepada orang lain terkadang justru terasa sulit.
Sebagian orang takut dianggap lemah. Sebagian lainnya khawatir merepotkan orang lain. Ada pula yang tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang sedang mereka rasakan.
Padahal, dalam psikologi, dukungan sosial merupakan salah satu sumber daya penting yang dapat membantu seseorang menghadapi tekanan dan beradaptasi dengan situasi sulit. Pemulihan diri tidak selalu berarti menyelesaikan semuanya seorang diri. Terkadang, bagian dari proses pulih justru adalah belajar mengizinkan orang lain hadir.
Meminta bantuan bukan berarti kita tidak mandiri. Sebaliknya, kemampuan mengenali kapan membutuhkan bantuan dan mengomunikasikan kebutuhan dengan tepat merupakan bentuk kesadaran diri dan keterampilan psikologis yang sehat.
Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (6/9), terdapat enam cara meminta bantuan orang lain yang dapat mendukung proses pemulihan diri.
1. Akui Terlebih Dahulu bahwa Kamu Memang Membutuhkan Bantuan
Langkah pertama sering kali menjadi langkah yang paling sulit: mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja.
Ketika menghadapi masalah, seseorang mungkin mencoba meyakinkan dirinya:
"Aku masih bisa mengatasinya sendiri."
Pikiran tersebut tidak selalu salah. Kemandirian memang merupakan kemampuan yang baik. Namun, ada perbedaan antara mandiri dan memaksakan diri untuk selalu kuat.
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Jawa Pos
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