Ingin Menemukan Kebenaran yang Tak Terlihat Orang Lain? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menemukan kebenaran di tempat yang sulit dijangkau. (Magnific)

JawaPos.com - Ada kebenaran yang tidak bisa ditemukan hanya dengan bertanya kepada banyak orang.



Ada jawaban yang tidak muncul dari pencarian internet, pendapat mayoritas, atau nasihat orang terdekat. Bahkan terkadang, semakin banyak kita mendengar suara orang lain, semakin sulit kita mendengar apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri sendiri.



Bukan karena orang lain selalu salah.



Tetapi karena kebenaran tertentu membutuhkan kemampuan untuk melihat sesuatu tanpa terlalu banyak dipengaruhi oleh keinginan, ketakutan, prasangka, dan ekspektasi kita sendiri.



Psikologi menunjukkan bahwa manusia tidak melihat realitas secara benar-benar objektif. Otak kita terus menyaring informasi melalui pengalaman masa lalu, emosi, keyakinan, kebutuhan, dan asumsi. Kita cenderung mencari informasi yang mendukung apa yang sudah kita percaya, menghindari informasi yang membuat kita tidak nyaman, dan memberikan makna tertentu pada sesuatu yang sebenarnya belum tentu memiliki makna tersebut.



Itulah mengapa menemukan kebenaran sering kali bukan persoalan mencari lebih banyak informasi, melainkan belajar mengurangi distorsi dalam cara kita melihat informasi.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (9/9), jika kamu benar-benar ingin menemukan kebenaran yang tidak mudah dijangkau oleh orang lain, ada enam cara yang bisa kamu latih.



1. Belajarlah Diam Sebelum Menarik Kesimpulan



Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah merasa harus segera memiliki jawaban.



Seseorang mengatakan sesuatu kepada kita, lalu kita langsung menilai maksudnya.



Seseorang menjauh, lalu kita langsung menganggap dia tidak peduli.



Sebuah kejadian buruk terjadi, lalu kita segera mencari siapa yang harus disalahkan.



Padahal, kecepatan menyimpulkan tidak selalu berarti kecerdasan.



Terkadang justru kemampuan untuk menunda kesimpulan adalah bentuk kecerdasan yang lebih tinggi.



Dalam psikologi, manusia memiliki kecenderungan untuk menggunakan jalan pintas mental atau heuristics. Jalan pintas ini membantu kita mengambil keputusan dengan cepat, tetapi juga dapat membuat kita keliru. Kita tidak selalu memproses seluruh informasi yang tersedia. Otak sering kali mengambil sebagian informasi, menggabungkannya dengan pengalaman sebelumnya, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan.



Masalahnya, kesimpulan tersebut bisa terasa sangat meyakinkan meskipun belum tentu benar.



Karena itu, ketika menghadapi sesuatu yang penting, cobalah bertanya:



"Apa yang sebenarnya aku ketahui, dan apa yang hanya aku asumsikan?"



Ini pertanyaan sederhana, tetapi sangat kuat.



Misalnya, seseorang tidak membalas pesanmu.



Fakta:



"Dia belum membalas pesanku."



Interpretasi:



"Dia sengaja mengabaikanku."



Asumsi berikutnya:



"Dia sudah tidak menghargai aku."



Kesimpulan terakhir:



"Hubungan ini sebenarnya sudah berakhir."



Perhatikan bagaimana satu fakta sederhana bisa berubah menjadi cerita yang sangat panjang di dalam kepala.



Padahal mungkin orang tersebut sedang sibuk.



Mungkin dia sedang menghadapi masalah.



Mungkin dia belum tahu harus menjawab apa.



Atau mungkin memang dia sedang menjauh.



Kita belum tahu.



Dan "belum tahu" adalah jawaban yang jauh lebih jujur daripada menciptakan kepastian palsu.



Orang yang mampu menemukan kebenaran biasanya tidak terburu-buru mengisi ruang kosong dengan asumsi.



Mereka sanggup berkata:



"Aku belum memiliki cukup informasi."



Kemampuan ini disebut sebagai bagian dari intellectual humility, yaitu kesadaran bahwa pengetahuan kita memiliki batas.



Menariknya, semakin seseorang mampu mengakui bahwa dirinya mungkin salah, semakin besar kemungkinannya untuk menemukan sesuatu yang benar.



Jadi ketika kamu menghadapi situasi yang membingungkan, jangan langsung bertanya:



"Apa artinya ini?"



Cobalah bertanya:



"Apa yang benar-benar terjadi sebelum aku memberinya arti?"



Di situlah pencarian kebenaran dimulai.



2. Perhatikan Emosimu, tetapi Jangan Biarkan Emosi Menjadi Hakim



Emosi bukan musuh kebenaran.



Tetapi emosi juga bukan selalu sumber kebenaran.



Ini perbedaan yang sangat penting.



Ketika kamu merasa seseorang tidak menyukaimu, perasaan itu nyata.



Tetapi kenyataan bahwa kamu merasa tidak disukai tidak otomatis membuktikan bahwa orang tersebut benar-benar tidak menyukaimu.



Ketika kamu merasa gagal, perasaan gagal itu nyata.



Namun perasaan tersebut tidak otomatis berarti kamu benar-benar gagal.



Ketika kamu merasa seseorang sedang berbohong, kecurigaanmu mungkin penting untuk diperhatikan.



Tetapi kecurigaan bukanlah bukti.



Psikologi menunjukkan bahwa emosi dapat memengaruhi cara kita memproses informasi. Saat seseorang berada dalam kondisi emosional yang sangat kuat, perhatian dan interpretasinya bisa menjadi lebih sempit.



Kita melihat apa yang sesuai dengan keadaan emosional kita.



Orang yang sedang marah akan lebih mudah menemukan hal-hal yang membuatnya semakin marah.



Orang yang sedang takut akan lebih mudah menemukan tanda-tanda bahaya.



Orang yang sedang insecure akan lebih mudah menemukan bukti bahwa dirinya tidak cukup baik.



Karena itu, salah satu kemampuan penting dalam mencari kebenaran adalah emotion regulation.



Bukan berarti menekan emosi.



Justru sebaliknya.



Kamu perlu mengakui emosi itu tanpa langsung memercayai semua cerita yang muncul bersamanya.



Cobalah mengatakan kepada diri sendiri:



"Aku sedang marah. Jadi mungkin penilaianku saat ini dipengaruhi oleh kemarahan."



Atau:



"Aku sedang takut. Jadi mungkin otakku sedang mencari kemungkinan terburuk."



Atau:



"Aku sedang sangat berharap. Jadi mungkin aku sedang melihat tanda-tanda yang sebenarnya belum tentu ada."



Ini adalah bentuk metakognisi—kemampuan untuk mengamati proses berpikirmu sendiri.



Kamu bukan hanya berpikir.



Kamu juga mengamati bagaimana kamu berpikir.



Dan ketika kamu mampu melakukan itu, kamu mulai menciptakan jarak antara dirimu dan pikiranmu.



Jarak kecil tersebut sangat berharga.



Karena di sanalah kamu bisa bertanya:



"Apakah ini benar, atau hanya terasa benar?"



Tidak semua sesuatu yang terasa kuat adalah sesuatu yang benar.



3. Cari Bukti yang Bisa Membantah Keyakinanmu



Ini mungkin salah satu latihan paling sulit.



Manusia secara alami cenderung mencari informasi yang mendukung apa yang sudah dipercayainya.



Dalam psikologi, kecenderungan ini dikenal sebagai confirmation bias.



Misalnya, kamu sudah yakin bahwa seseorang tidak menyukaimu.



Setelah itu, kamu mulai memperhatikan semua hal yang mendukung keyakinan tersebut.



Dia tidak tersenyum → "Tuh, dia tidak suka aku."



Dia tidak mengajak bicara → "Benar, dia menjauh."



Dia menjawab singkat → "Aku tahu, dia memang tidak suka."



Tetapi ketika suatu hari dia membantumu, kamu mungkin menganggapnya sebagai pengecualian.



Ketika dia mengajak berbicara, kamu mungkin menganggapnya sebagai kebetulan.



Dengan cara seperti ini, keyakinan kita menjadi hampir mustahil salah.



Dan sesuatu yang tidak bisa kita izinkan untuk salah akan sangat sulit kita uji kebenarannya.



Karena itu, lakukan latihan sederhana:



Jangan hanya bertanya:



"Apa yang membuktikan bahwa aku benar?"



Tambahkan pertanyaan:



"Apa yang, jika terbukti, akan membuatku mengakui bahwa aku mungkin salah?"



Pertanyaan kedua jauh lebih sulit.



Tetapi justru karena sulit, pertanyaan itu sangat berharga.



Misalnya kamu percaya:



"Aku tidak akan pernah berhasil dalam bidang ini."



Tanyakan:



Apa bukti bahwa aku memang tidak mampu?

Apa bukti bahwa aku sebenarnya pernah berkembang?

Apakah kegagalanku bersifat permanen?

Apakah ada faktor lain selain kemampuan?

Apa contoh orang yang awalnya gagal tetapi akhirnya berhasil?

Jika orang lain mengalami situasi yang sama, apakah aku akan menilai mereka sekeras aku menilai diriku sendiri?



Dengan melakukan ini, kamu memaksa pikiran keluar dari satu jalur.



Kamu menciptakan kemungkinan baru.



Dan terkadang kebenaran berada di tempat yang tidak nyaman bagi ego kita.



Mungkin kamu memang benar.



Tetapi mungkin juga kamu salah.



Dan orang yang benar-benar mencari kebenaran harus siap menghadapi kedua kemungkinan tersebut.



Tujuannya bukan membuktikan bahwa dirimu benar.



Tujuannya adalah mengetahui apa yang benar.



Itu dua hal yang sangat berbeda.



4. Pergilah ke Tempat yang Sunyi dan Tanyakan Pertanyaan yang Tidak Bisa Dijawab Orang Lain



Ada jenis pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh teman.



Tidak bisa dijawab oleh keluarga.



Tidak bisa dijawab oleh pasangan.



Bahkan tidak bisa dijawab oleh psikolog untukmu.



Karena jawabannya hanya bisa ditemukan melalui pengamatan terhadap dirimu sendiri.



Misalnya:



"Apakah aku benar-benar menginginkan kehidupan ini?"



"Apakah aku mencintai orang ini, atau aku hanya takut kehilangan?"



"Apakah aku mengejar impian ini karena benar-benar menginginkannya, atau karena ingin diakui?"



"Jika tidak ada seorang pun yang bisa melihat pencapaianku, apakah aku masih menginginkannya?"



Pertanyaan seperti ini membutuhkan kesunyian.



Bukan karena kesunyian secara otomatis menghasilkan kebenaran, tetapi karena lingkungan sosial dapat memberikan tekanan yang sangat kuat terhadap cara kita mengambil keputusan.



Manusia adalah makhluk sosial.



Kita ingin diterima.



Kita ingin dianggap berhasil.



Kita ingin mendapatkan persetujuan.



Akibatnya, terkadang kita menjalani kehidupan yang sebenarnya bukan pilihan kita.



Kita hanya menjadi versi diri yang paling mudah diterima lingkungan.



Cobalah sesekali berada dalam kondisi tanpa distraksi.



Tidak ada media sosial.



Tidak ada percakapan.



Tidak ada musik.



Tidak ada kebutuhan untuk terlihat baik di depan siapa pun.



Kemudian tuliskan pertanyaan:



"Jika tidak ada seorang pun yang akan mengetahui keputusan yang kubuat, apa yang sebenarnya akan kupilih?"



Jawaban pertama mungkin bukan jawaban yang paling jujur.



Karena pikiran kita sudah terbiasa memberikan jawaban yang aman.



Tulis lagi.



Lalu tanyakan:



"Mengapa?"



Tulis jawabannya.



Kemudian tanyakan lagi:



"Mengapa?"



Ulangi beberapa kali.



Sering kali, alasan pertama yang kita berikan hanyalah permukaan.



Di bawahnya ada kebutuhan lain.



Di bawah kebutuhan itu mungkin ada ketakutan.



Dan di bawah ketakutan itu mungkin ada sesuatu yang selama ini kita hindari.



Inilah salah satu tempat paling menarik untuk mencari kebenaran:



bukan di luar diri, tetapi di lapisan terdalam dari alasan yang kita berikan kepada diri sendiri.



5. Perhatikan Pola, Bukan Hanya Kejadian Tunggal



Satu kejadian bisa menipu.



Pola jauh lebih sulit untuk diabaikan.



Misalnya seseorang sekali berbohong kepadamu.



Kamu bisa bertanya:



"Apakah dia memang pembohong?"



Belum tentu.



Tetapi jika selama bertahun-tahun kamu menemukan pola:



ceritanya sering berubah,

janji berulang kali tidak ditepati,

fakta sering disembunyikan,

kesalahan selalu dilemparkan kepada orang lain,

dan perilakunya terus berulang,



maka kamu tidak lagi melihat satu kejadian.



Kamu sedang melihat pola perilaku.



Dalam memahami manusia, pola sering kali memberikan informasi yang lebih kuat dibandingkan satu momen emosional.



Hal yang sama berlaku untuk memahami diri sendiri.



Jangan hanya bertanya:



"Mengapa hari ini aku malas?"



Tanyakan:



"Apa yang biasanya terjadi sebelum aku mulai menghindari sesuatu?"



Mungkin setiap kali menghadapi kemungkinan gagal, kamu menunda.



Mungkin setiap kali merasa tidak dihargai, kamu menarik diri.



Mungkin setiap kali hubungan mulai menjadi serius, kamu mencari alasan untuk pergi.



Mungkin setiap kali mendapatkan kesempatan besar, kamu justru mulai meragukan kemampuan diri.



Jika pola tersebut muncul berkali-kali, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam daripada kejadian hari ini.



Kamu bisa mulai membuat jurnal sederhana.



Tidak perlu panjang.



Cukup catat empat hal:



Situasi → Pikiran → Emosi → Tindakan



Contohnya:



Situasi: Mendapat kritik dari atasan.

Pikiran: "Aku dianggap tidak mampu."

Emosi: Malu dan takut.

Tindakan: Menghindari komunikasi.



Setelah beberapa minggu, kamu mungkin menemukan pola.



Dan pola itu bisa mengungkap sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat.



Kebenaran sering kali tidak berteriak.



Ia muncul perlahan melalui pengulangan.



6. Bersiaplah Kehilangan Versi Dirimu yang Lama



Ini mungkin bagian yang paling menyakitkan.



Karena terkadang masalah terbesar dalam menemukan kebenaran bukanlah bahwa kebenaran itu sulit ditemukan.



Masalahnya adalah:



kita mungkin tidak menyukai apa yang akan kita temukan.



Kamu mungkin menyadari bahwa selama ini kamu mengejar sesuatu hanya demi validasi.



Kamu mungkin menyadari bahwa hubungan yang kamu pertahankan sebenarnya sudah tidak sehat.



Kamu mungkin menyadari bahwa sebagian keputusan hidupmu dibuat karena ketakutan.



Kamu mungkin menyadari bahwa orang yang selama ini kamu salahkan ternyata tidak sepenuhnya bersalah.



Atau bahkan kamu mungkin menyadari bahwa dirimu sendiri memiliki bagian dalam masalah yang selama ini kamu ceritakan dengan cara berbeda.



Di titik itu, pencarian kebenaran menjadi sangat personal.



Karena menerima kebenaran sering kali berarti harus melepaskan sebuah cerita lama tentang diri sendiri.



Kita semua memiliki self-concept, yaitu gambaran mengenai siapa diri kita.



"Aku orang yang baik."



"Aku orang yang kuat."



"Aku selalu rasional."



"Aku tidak pernah membutuhkan siapa pun."



"Aku adalah korban dalam situasi ini."



"Aku memang seperti ini."



Identitas tersebut memberikan stabilitas.



Tetapi terkadang identitas juga menjadi penjara.



Jika fakta tidak sesuai dengan gambaran diri kita, kita bisa tergoda untuk menyangkal fakta tersebut daripada mengubah gambaran diri.



Padahal pertumbuhan membutuhkan kemampuan untuk mengatakan:



"Mungkin aku selama ini melihat diriku dengan cara yang tidak sepenuhnya benar."



Itu bukan kelemahan.



Itu adalah keberanian psikologis.



Karena orang yang tidak pernah bersedia mengubah pandangannya tentang dirinya sendiri akan kesulitan berubah, bahkan ketika kehidupan sudah memberikan banyak bukti bahwa perubahan diperlukan.



Kebenaran Tidak Selalu Terasa Menyenangkan



Ada sebuah kesalahpahaman bahwa jika kita menemukan "kebenaran tentang diri sendiri", kita akan merasa lega.



Tidak selalu.



Terkadang kebenaran justru terasa menyakitkan pada awalnya.



Kamu mungkin merasa kecewa.



Bingung.



Marah.



Sedih.



Bahkan kehilangan arah.



Namun rasa sakit itu tidak selalu berarti kamu berada di jalan yang salah.



Kadang-kadang rasa sakit muncul karena sebuah ilusi sedang runtuh.



Dan runtuhnya ilusi memang tidak nyaman.



Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun percaya bahwa dirinya tidak memiliki pilihan.



Kemudian dia menyadari bahwa sebenarnya ada pilihan, tetapi selama ini dia takut mengambilnya.



Penemuan itu sekaligus membebaskan dan menyakitkan.



Membebaskan karena ternyata hidup masih bisa berubah.



Menyakitkan karena dia harus mengakui bahwa sebagian waktu hidupnya dihabiskan dengan bersembunyi di balik keyakinan tersebut.



Namun dari sanalah perubahan bisa dimulai.



Jadi, Bagaimana Cara Menemukan Kebenaran yang Tidak Bisa Dijangkau Orang Lain?



Jika diringkas, kamu bisa mulai dengan enam kebiasaan:



1. Tunda kesimpulan.

Bedakan fakta dari interpretasi.



2. Amati emosimu.

Akui perasaan tanpa menjadikannya bukti.



3. Cari bukti yang membantahmu.

Jangan hanya mengumpulkan alasan untuk merasa benar.



4. Beri dirimu ruang untuk benar-benar berpikir.

Kesunyian dapat membantu kita mendengar pertanyaan yang selama ini tertutup oleh suara orang lain.



5. Cari pola.

Satu kejadian bisa menyesatkan, tetapi pola yang berulang memberikan informasi yang jauh lebih berharga.



6. Bersiap mengubah pandangan tentang dirimu sendiri.

Kebenaran kadang menuntut kita meninggalkan cerita lama yang selama ini membuat kita nyaman.



Pada Akhirnya, Kebenaran Tidak Selalu Berada di Tempat yang Jauh



Mungkin selama ini kamu mencari jawaban terlalu jauh.



Mencari pendapat dari banyak orang.



Mencari validasi.



Mencari tanda.



Mencari seseorang yang bisa mengatakan apa yang harus kamu lakukan.



Padahal ada beberapa pertanyaan yang hanya bisa dijawab melalui keberanian untuk mengamati diri sendiri dengan jujur.



Bukan dengan membenci diri.



Bukan dengan menyalahkan diri.



Tetapi dengan rasa ingin tahu.



Cobalah melihat pikiranmu seperti seorang peneliti melihat data.



Jangan buru-buru berkata:



"Ini pasti benar."



Jangan pula buru-buru berkata:



"Ini pasti salah."



Katakan:



"Mari kita lihat lebih dekat."



Karena mungkin itulah inti dari pencarian kebenaran.



Bukan menjadi orang yang selalu benar.



Melainkan menjadi seseorang yang cukup rendah hati untuk mengubah pikirannya ketika kenyataan menunjukkan sesuatu yang berbeda.



Dan ketika kamu mulai mampu melakukan itu, ada sebuah tempat yang perlahan bisa kamu jangkau—tempat yang tidak bisa dimasuki oleh pendapat orang lain.



Kesadaranmu sendiri.



Di sanalah kamu mulai mengetahui bukan hanya apa yang kamu pikirkan, tetapi mengapa kamu memikirkannya.



Bukan hanya apa yang kamu rasakan, tetapi mengapa perasaan itu muncul.



Dan bukan hanya apa yang kamu inginkan, tetapi apakah keinginan itu benar-benar milikmu.



Mungkin kebenaran tidak pernah benar-benar tersembunyi.



