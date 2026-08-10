4 Zodiak Bunglon yang Mampu Bertahan dari Segala Tantangan Hidup Menurut Astrologi

Zodiak bunglon yang mampu bertahan dari segala tantangan hidup menurut astrologi. (Magnific)
JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam beradaptasi dengan berbagai perubahan dalam kehidupan sehari-hari.
Beberapa zodiak dikenal sebagai sosok bunglon karena kemampuan mereka menyesuaikan diri dengan sangat baik.
Astrologi menjelaskan bahwa kemampuan adaptasi ini berkaitan erat dengan sifat mutable yang dimiliki zodiak tertentu.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (10/8), dijelaskan mengenai empat zodiak bunglon yang mampu bertahan dari berbagai tantangan menurut astrologi.
1. Sagittarius
Sagittarius termasuk dalam kelompok zodiak mutable yang dikenal sangat fleksibel dan mudah beradaptasi.
Sifat ini membuat mereka mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi tanpa banyak kesulitan.
Kelenturan tersebut mendorong mereka untuk terus mencoba berbagai pengalaman baru dalam hidupnya.
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