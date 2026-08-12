Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 13 Agustus 2026 | 00.42 WIB

Julián Álvarez Tegaskan Ingin Bertahan di Atlético de Madrid di Tengah Rumor Kepindahan

Julian Alvarez (Bein Sports) - Image

Julian Alvarez (Bein Sports)

JawaPos.com – Diego Simeone menegaskan bahwa Julián Álvarez masih memiliki keinginan untuk bertahan bersama Atlético de Madrid di tengah rumor kepindahannya ke klub lain.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Pelatih asal Argentina itu menyatakan klub tetap senang memiliki Álvarez dan menganggapnya sebagai bagian penting dalam proyek tim.

Simeone juga menegaskan bahwa Atlético akan terus membantu sang penyerang berkembang dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi klub.

Barcelona menjadi salah satu klub yang dikaitkan dengan Álvarez setelah muncul laporan mengenai keinginannya untuk mewujudkan impian bermain di klub tersebut. Arsenal juga disebut tertarik mendapatkan penyerang Argentina itu, tetapi Simeone menilai situasi Álvarez bersama Atlético tetap jelas.

Menurut Simeone, keputusan klub telah disampaikan secara tegas oleh Miguel Ángel Gil Marín dan pihak klub tetap menginginkan keberadaan sang pemain.

Peran Álvarez di Atlético diperkuat oleh catatan penampilannya sejak bergabung pada Agustus 2024. Pada musim lalu, di luar Piala Dunia Antarklub, ia mencetak 20 gol dan sembilan assist dalam 49 pertandingan sehingga menghasilkan 29 kontribusi gol.

Simeone menilai statistik tersebut menunjukkan betapa pentingnya Álvarez bagi Atlético dalam menghadapi persaingan musim mendatang.

Rumor mengenai masa depan Álvarez turut memunculkan kekhawatiran di kalangan pendukung Atlético de Madrid. Simeone memilih tidak memperpanjang polemik tersebut dan menegaskan akan terus membantu Álvarez dari sisi olahraga.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Julián Álvarez Terus Jadi Harapan Barcelona meski Atlético Madrid Menolak Tawaran Besar - Image
Sepak Bola

Julián Álvarez Terus Jadi Harapan Barcelona meski Atlético Madrid Menolak Tawaran Besar

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.33 WIB

Diego Simeone Tegaskan Atlético Madrid Tidak Ingin Lepas Julián Álvarez - Image
Sepak Bola Dunia

Diego Simeone Tegaskan Atlético Madrid Tidak Ingin Lepas Julián Álvarez

Senin, 10 Agustus 2026 | 03.21 WIB

Simeone Tegaskan Masa Depan Julian Alvarez di Atletico Madrid, Keputusan Klub Sudah Jelas - Image
Sepak Bola Dunia

Simeone Tegaskan Masa Depan Julian Alvarez di Atletico Madrid, Keputusan Klub Sudah Jelas

Minggu, 9 Agustus 2026 | 06.42 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore