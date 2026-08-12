Julián Álvarez Tegaskan Ingin Bertahan di Atlético de Madrid di Tengah Rumor Kepindahan

JawaPos.com – Diego Simeone menegaskan bahwa Julián Álvarez masih memiliki keinginan untuk bertahan bersama Atlético de Madrid di tengah rumor kepindahannya ke klub lain.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Pelatih asal Argentina itu menyatakan klub tetap senang memiliki Álvarez dan menganggapnya sebagai bagian penting dalam proyek tim.

Simeone juga menegaskan bahwa Atlético akan terus membantu sang penyerang berkembang dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi klub.

Barcelona menjadi salah satu klub yang dikaitkan dengan Álvarez setelah muncul laporan mengenai keinginannya untuk mewujudkan impian bermain di klub tersebut. Arsenal juga disebut tertarik mendapatkan penyerang Argentina itu, tetapi Simeone menilai situasi Álvarez bersama Atlético tetap jelas.

Menurut Simeone, keputusan klub telah disampaikan secara tegas oleh Miguel Ángel Gil Marín dan pihak klub tetap menginginkan keberadaan sang pemain.

Peran Álvarez di Atlético diperkuat oleh catatan penampilannya sejak bergabung pada Agustus 2024. Pada musim lalu, di luar Piala Dunia Antarklub, ia mencetak 20 gol dan sembilan assist dalam 49 pertandingan sehingga menghasilkan 29 kontribusi gol.

Simeone menilai statistik tersebut menunjukkan betapa pentingnya Álvarez bagi Atlético dalam menghadapi persaingan musim mendatang.