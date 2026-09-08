Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 16.27 WIB

Bukan Soal Kesempurnaan, Ini 7 Ciri Orang dengan Kepribadian Berkualitas

Ilustrasi Orang Berkualitas Tinggi - Image

Ilustrasi Orang Berkualitas Tinggi

JawaPos.com – Menjadi pribadi yang berkualitas bukan berarti harus selalu sempurna atau memiliki keunggulan dibandingkan orang lain. Kualitas seseorang justru sering terlihat dari cara ia bersikap, menghadapi persoalan, serta memperlakukan orang-orang di sekitarnya.

Seseorang dengan kepribadian yang matang biasanya mampu mengenali dirinya sendiri, menghargai perasaan orang lain, dan tetap berpegang pada nilai-nilai positif ketika menghadapi berbagai situasi.

Dalam kajian psikologi, terdapat sejumlah karakter yang dapat mencerminkan kualitas kepribadian seseorang. 

Dilansir dari Geediting, berikut tujuh tanda yang bisa menjadi gambaran bahwa seseorang memiliki kepribadian berkualitas tinggi.

1. Mampu menjadi diri sendiri

Keaslian atau autentisitas menjadi salah satu tanda penting dari pribadi yang sehat. Seseorang yang autentik tidak merasa harus terus-menerus mengubah dirinya hanya demi mendapatkan penerimaan dari orang lain.

Ia mampu menerima kekurangan sekaligus menyadari kelebihan yang dimiliki. Ketika memiliki pendapat atau perasaan tertentu, ia juga tidak takut menyampaikannya dengan cara yang tepat.

Menjadi autentik bukan berarti bertindak sesuka hati, melainkan mampu menunjukkan jati diri tanpa harus mengenakan topeng hanya untuk memenuhi ekspektasi lingkungan.

2. Memiliki empati

Empati tidak sebatas merasa kasihan ketika melihat orang lain mengalami kesulitan. Kemampuan ini berkaitan dengan usaha memahami apa yang mungkin dirasakan dan dipikirkan orang lain.

Orang yang memiliki empati mampu melihat sebuah situasi dari sudut pandang orang lain sebelum memberikan respons. Mereka juga cenderung lebih berhati-hati dalam bersikap karena menyadari bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan persoalan yang berbeda.

Dalam psikologi, empati menjadi salah satu bagian penting dari kecerdasan emosional dan dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
10 Ciri Orang yang Tidak Suka Surprise Ulang Tahun, Lebih Nyaman dengan Hal Sederhana - Image
Kepribadian

10 Ciri Orang yang Tidak Suka Surprise Ulang Tahun, Lebih Nyaman dengan Hal Sederhana

Selasa, 1 September 2026 | 23.21 WIB

Bukan Galak, Ini 5 Ciri Orang Bermental Kuat yang Sering Membuat Orang Lain Terintimidasi - Image
Kepribadian

Bukan Galak, Ini 5 Ciri Orang Bermental Kuat yang Sering Membuat Orang Lain Terintimidasi

Jumat, 31 Juli 2026 | 05.03 WIB

Pikiran Sering Melayang? Ini 7 Ciri Orang yang Kerap Kehilangan Arah Saat Percakapan - Image
Kepribadian

Pikiran Sering Melayang? Ini 7 Ciri Orang yang Kerap Kehilangan Arah Saat Percakapan

Rabu, 29 Juli 2026 | 04.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore