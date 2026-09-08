Bukan Soal Kesempurnaan, Ini 7 Ciri Orang dengan Kepribadian Berkualitas

Ilustrasi Orang Berkualitas Tinggi
JawaPos.com – Menjadi pribadi yang berkualitas bukan berarti harus selalu sempurna atau memiliki keunggulan dibandingkan orang lain. Kualitas seseorang justru sering terlihat dari cara ia bersikap, menghadapi persoalan, serta memperlakukan orang-orang di sekitarnya.
Seseorang dengan kepribadian yang matang biasanya mampu mengenali dirinya sendiri, menghargai perasaan orang lain, dan tetap berpegang pada nilai-nilai positif ketika menghadapi berbagai situasi.
Dalam kajian psikologi, terdapat sejumlah karakter yang dapat mencerminkan kualitas kepribadian seseorang.
Dilansir dari Geediting, berikut tujuh tanda yang bisa menjadi gambaran bahwa seseorang memiliki kepribadian berkualitas tinggi.
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Keaslian atau autentisitas menjadi salah satu tanda penting dari pribadi yang sehat. Seseorang yang autentik tidak merasa harus terus-menerus mengubah dirinya hanya demi mendapatkan penerimaan dari orang lain.
Ia mampu menerima kekurangan sekaligus menyadari kelebihan yang dimiliki. Ketika memiliki pendapat atau perasaan tertentu, ia juga tidak takut menyampaikannya dengan cara yang tepat.
Menjadi autentik bukan berarti bertindak sesuka hati, melainkan mampu menunjukkan jati diri tanpa harus mengenakan topeng hanya untuk memenuhi ekspektasi lingkungan.
Empati tidak sebatas merasa kasihan ketika melihat orang lain mengalami kesulitan. Kemampuan ini berkaitan dengan usaha memahami apa yang mungkin dirasakan dan dipikirkan orang lain.
Orang yang memiliki empati mampu melihat sebuah situasi dari sudut pandang orang lain sebelum memberikan respons. Mereka juga cenderung lebih berhati-hati dalam bersikap karena menyadari bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan persoalan yang berbeda.
Dalam psikologi, empati menjadi salah satu bagian penting dari kecerdasan emosional dan dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih kuat.
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