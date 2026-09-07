Butuh Lagu Sebelum Tidur? Ini 8 Karakter Orang yang Tak Bisa Terlelap Tanpa Musik

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai kebiasaan berbeda ketika hendak tidur. Ada yang cukup mematikan lampu dan berbaring, tetapi sebagian lainnya membutuhkan suasana tertentu agar tubuh dan pikiran lebih mudah beristirahat.

Salah satu kebiasaan yang cukup banyak dilakukan adalah mendengarkan musik sebelum tidur. Bagi sebagian orang, suara musik yang lembut justru membuat suasana kamar terasa lebih nyaman dan membantu mereka beralih dari aktivitas sepanjang hari menuju kondisi rileks.

Kebiasaan tersebut tidak selalu sekadar pilihan hiburan. Dilansir dari Geediting, kebiasaan menggunakan musik sebagai teman sebelum tidur dapat berkaitan dengan cara seseorang mengelola emosi, menghadapi stres, serta menenangkan pikirannya.

Lantas, seperti apa karakter orang yang merasa lebih mudah tidur ketika ditemani musik? Berikut beberapa ciri yang kerap dikaitkan dengannya.

1. Pikiran Tetap Aktif Menjelang Tidur Ada orang yang tubuhnya sudah berada di tempat tidur, tetapi pikirannya masih sibuk bekerja.

Mereka mungkin memikirkan kejadian sepanjang hari, menyusun rencana untuk esok, atau memutar kembali percakapan yang baru saja terjadi. Kondisi seperti ini membuat proses untuk benar-benar rileks menjadi lebih sulit.

Musik dapat berfungsi sebagai fokus perhatian sehingga pikiran tidak terus-menerus berkelana. Alunan yang familiar juga bisa membantu menciptakan suasana yang lebih tenang sebelum tidur.

2. Mudah Terpengaruh oleh Tekanan Orang yang cukup sensitif terhadap tekanan sehari-hari terkadang membutuhkan cara tertentu untuk menurunkan ketegangan sebelum tidur.

Musik yang mereka sukai dapat menjadi sarana untuk mengubah suasana hati setelah melewati hari yang melelahkan. Ketika tubuh dan pikiran mulai terasa lebih santai, proses menuju tidur pun dapat menjadi lebih nyaman.