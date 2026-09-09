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Rabbany Wanadriani
Kamis, 10 September 2026 | 05.01 WIB

Bukan Cuma Virgo, 7 Zodiak Ini Diprediksi Mudah Overthinking Sebelum Tidur

Ilustrasi zodiak paling sering overthinking (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak paling sering overthinking (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Waktu menjelang tidur biasanya menjadi kesempatan untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas. Namun, bagi sebagian orang, suasana malam yang tenang justru membuat pikiran semakin ramai.

Berbagai kejadian yang berlangsung sepanjang hari dapat kembali terlintas di kepala. Mulai dari percakapan dengan orang lain, keputusan yang sudah dibuat, pekerjaan yang belum selesai, hingga kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya belum tentu terjadi.

Dalam astrologi, beberapa zodiak disebut mempunyai kecenderungan lebih besar untuk larut dalam pikiran ketika malam tiba. Tubuh mungkin sudah berada di atas tempat tidur, tetapi otak masih sibuk memproses banyak hal.

Dilansir dari Baseline, berikut tujuh zodiak yang disebut lebih mudah mengalami overthinking sebelum tidur. Apakah zodiak kamu ada dalam daftar ini?

1. Virgo

Virgo dikenal sebagai sosok yang teliti dan suka memperhatikan hal-hal kecil. Sifat analitis tersebut membuat mereka terbiasa mengevaluasi berbagai kejadian yang sudah dilewati.

Ketika hendak tidur, Virgo bisa kembali memikirkan apakah ada kesalahan yang dilakukan sepanjang hari. Hal sederhana yang mungkin tidak diperhatikan orang lain dapat menjadi sesuatu yang terus mereka pikirkan.

Dorongan untuk mendapatkan hasil sempurna juga dapat membuat Virgo sulit merasa benar-benar tenang. Alih-alih segera tertidur, mereka justru sibuk melakukan evaluasi dalam kepala.

2. Pisces

Pisces memiliki karakter yang sensitif dan emosional. Mereka cenderung mudah terbawa suasana serta memikirkan perasaan diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.

Malam hari dapat menjadi waktu ketika Pisces kembali mengingat percakapan atau kejadian tertentu. Mereka mungkin bertanya-tanya mengenai maksud seseorang, memikirkan respons yang diberikan, atau membayangkan berbagai kemungkinan.

Kekuatan empati yang dimiliki Pisces terkadang membuat mereka terlalu jauh memikirkan sebuah persoalan. Akibatnya, pikiran yang seharusnya mulai beristirahat justru semakin aktif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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