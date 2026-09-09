Bukan Cuma Virgo, 7 Zodiak Ini Diprediksi Mudah Overthinking Sebelum Tidur

Ilustrasi zodiak paling sering overthinking (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Waktu menjelang tidur biasanya menjadi kesempatan untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas. Namun, bagi sebagian orang, suasana malam yang tenang justru membuat pikiran semakin ramai.
Berbagai kejadian yang berlangsung sepanjang hari dapat kembali terlintas di kepala. Mulai dari percakapan dengan orang lain, keputusan yang sudah dibuat, pekerjaan yang belum selesai, hingga kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Dalam astrologi, beberapa zodiak disebut mempunyai kecenderungan lebih besar untuk larut dalam pikiran ketika malam tiba. Tubuh mungkin sudah berada di atas tempat tidur, tetapi otak masih sibuk memproses banyak hal.
Dilansir dari Baseline, berikut tujuh zodiak yang disebut lebih mudah mengalami overthinking sebelum tidur. Apakah zodiak kamu ada dalam daftar ini?
Virgo dikenal sebagai sosok yang teliti dan suka memperhatikan hal-hal kecil. Sifat analitis tersebut membuat mereka terbiasa mengevaluasi berbagai kejadian yang sudah dilewati.
Ketika hendak tidur, Virgo bisa kembali memikirkan apakah ada kesalahan yang dilakukan sepanjang hari. Hal sederhana yang mungkin tidak diperhatikan orang lain dapat menjadi sesuatu yang terus mereka pikirkan.
Dorongan untuk mendapatkan hasil sempurna juga dapat membuat Virgo sulit merasa benar-benar tenang. Alih-alih segera tertidur, mereka justru sibuk melakukan evaluasi dalam kepala.
Pisces memiliki karakter yang sensitif dan emosional. Mereka cenderung mudah terbawa suasana serta memikirkan perasaan diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.
Malam hari dapat menjadi waktu ketika Pisces kembali mengingat percakapan atau kejadian tertentu. Mereka mungkin bertanya-tanya mengenai maksud seseorang, memikirkan respons yang diberikan, atau membayangkan berbagai kemungkinan.
Kekuatan empati yang dimiliki Pisces terkadang membuat mereka terlalu jauh memikirkan sebuah persoalan. Akibatnya, pikiran yang seharusnya mulai beristirahat justru semakin aktif.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara