Jika Kamu Ingin Berhenti Cemas Saat di Kasur Sebelum Tidur, Lakukan 6 Strategi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang cemas sebelum tidur / foto: Magnific/amenic181

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa tubuh sudah lelah, mata sudah mengantuk, tetapi begitu kepala menyentuh bantal, pikiran justru menjadi semakin aktif?

Tiba-tiba kamu mulai memikirkan pekerjaan besok. Kemudian teringat percakapan dengan seseorang beberapa hari lalu. Setelah itu muncul kekhawatiran tentang uang, kesehatan, hubungan, masa depan, atau sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi.



Semakin berusaha untuk berhenti berpikir, pikiran justru terasa semakin ramai.



Akhirnya kamu melihat jam.



“Sudah jam 11 malam.”



Lima belas menit kemudian kamu melihat jam lagi.



“Kenapa belum tidur juga?”



Lalu muncul kecemasan baru:



“Besok pasti mengantuk.”



“Aku harus tidur sekarang.”



“Kalau aku tidak tidur cukup, besok pasti kacau.”



Tanpa disadari, tempat yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru berubah menjadi tempat untuk mengkhawatirkan berbagai hal.



Fenomena seperti ini cukup masuk akal jika dilihat dari perspektif psikologi. Ketika suasana mulai tenang dan tidak ada lagi aktivitas yang mengalihkan perhatian, pikiran memiliki lebih banyak ruang untuk memproses masalah, mengingat kejadian, dan memprediksi masa depan.



Namun, ada satu hal penting yang perlu dipahami:



Tujuan sebelum tidur bukan memaksa pikiran agar benar-benar kosong.



Pikiran manusia memang akan terus menghasilkan berbagai pikiran. Yang lebih realistis adalah belajar mengubah hubungan kita dengan pikiran tersebut sehingga kita tidak harus mengikuti setiap kekhawatiran yang muncul.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (5/9), jika kamu sering merasa cemas ketika sudah berada di kasur, enam strategi berikut bisa membantu.



1. Jangan Berusaha Keras untuk “Tidak Berpikir”



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika cemas sebelum tidur adalah mencoba menghilangkan pikiran secara paksa.



Misalnya:



“Jangan pikirkan pekerjaan.”



“Jangan pikirkan masalah tadi.”



“Harus tidur sekarang.”



“Jangan cemas.”



Masalahnya, semakin keras kamu berusaha mengendalikan pikiran tertentu, semakin besar kemungkinan pikiran tersebut justru mendapatkan perhatianmu.



Bayangkan seseorang mengatakan:



“Jangan membayangkan seekor kucing berwarna merah muda.”



Apa yang terjadi?



Kemungkinan besar gambaran kucing merah muda justru muncul di kepala.



Dalam psikologi, fenomena seperti ini sering dikaitkan dengan proses pemantauan mental. Ketika kita mencoba memastikan bahwa kita tidak sedang memikirkan sesuatu, sebagian perhatian justru tetap diarahkan pada hal tersebut.



Karena itu, ketika kecemasan muncul di kasur, cobalah mengganti tujuan.



Bukan:



“Aku harus berhenti cemas.”



Melainkan:



“Aku menyadari bahwa aku sedang cemas. Tidak apa-apa. Aku tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini.”



Perubahan kecil ini penting.



Kamu tidak sedang berusaha memenangkan pertarungan melawan pikiran. Kamu sedang belajar membiarkan pikiran hadir tanpa harus langsung menanggapinya.



Misalnya, muncul pikiran:



“Bagaimana kalau besok aku gagal?”



Daripada berdebat:



“Tidak mungkin gagal. Aku harus positif.”



Kamu bisa mengatakan:



“Aku sedang memikirkan kemungkinan gagal.”



Perhatikan perbedaannya.



Kalimat kedua menciptakan sedikit jarak antara dirimu dan pikiranmu.



Kamu bukan kegagalan itu.



Kamu bukan kekhawatiran itu.



Kamu adalah orang yang sedang mengalami sebuah pikiran.



Dan sebuah pikiran tidak selalu harus dipercaya, apalagi diselesaikan pada pukul 11 malam.



2. Buat “Waktu Khusus untuk Khawatir” Sebelum Masuk Kasur



Kecemasan sering muncul di malam hari bukan karena masalah baru tiba-tiba muncul, tetapi karena sepanjang hari kita tidak pernah benar-benar memberikan ruang untuk memprosesnya.



Siang hari sibuk bekerja.



Sore hari sibuk dengan perjalanan atau aktivitas lain.



Malam hari masih bermain ponsel.



Kemudian ketika semuanya berhenti, otak seolah berkata:



“Sekarang waktunya membicarakan semua masalah yang belum sempat dipikirkan.”



Karena itu, salah satu strategi yang dapat dicoba adalah menyediakan worry time, atau waktu khusus untuk memikirkan kekhawatiran.



Misalnya, sekitar 20–30 menit pada sore atau awal malam.



Ambil kertas atau catatan digital.



Tuliskan semua hal yang sedang mengganggu pikiranmu.



Contohnya:



pekerjaan yang belum selesai,

masalah keuangan,

percakapan yang membuat tidak nyaman,

tugas yang harus dikerjakan besok,

kekhawatiran tentang masa depan,

keputusan yang belum dibuat.



Setelah itu, bagi menjadi dua kategori:



“Bisa aku lakukan sesuatu tentang ini.”



dan



“Belum bisa aku kendalikan sekarang.”



Untuk masalah yang bisa ditindaklanjuti, tuliskan satu langkah kecil.



Misalnya:



Kekhawatiran: Besok takut lupa mengirim laporan.



Langkah: Pasang pengingat pukul 08.30.



Atau:



Kekhawatiran: Takut pengeluaran bulan ini terlalu besar.



Langkah: Besok sore cek kembali pengeluaran selama 30 menit.



Kemudian katakan kepada diri sendiri:



“Masalah ini sudah dicatat. Aku punya waktu untuk mengurusnya besok.”



Tujuannya bukan menghilangkan semua masalah.



Tujuannya adalah memberi otak sinyal bahwa masalah tersebut tidak perlu terus diputar ulang agar tidak terlupakan.



3. Bedakan Antara Masalah yang Harus Diselesaikan dan Pikiran yang Hanya Perlu Dibiarkan



Tidak semua pikiran membutuhkan solusi.



Ini adalah keterampilan psikologis yang sangat penting.



Ketika seseorang merasa cemas, otak cenderung mencari kepastian.



“Bagaimana kalau?”



“Kenapa tadi aku mengatakan itu?”



“Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi?”



“Apakah aku sudah mengambil keputusan yang benar?”



Masalahnya, banyak pertanyaan seperti ini tidak memiliki jawaban pasti.



Jika kamu mencoba mencari kepastian sempurna, pikiran bisa terus berputar.



Contohnya:



“Bagaimana kalau besok semuanya berjalan buruk?”



Kamu menjawab:



“Tidak, mungkin akan baik-baik saja.”



Otak kemudian bertanya:



“Tapi bagaimana kalau benar-benar buruk?”



Kamu menjawab lagi.



“Tapi kalau buruk, aku bisa mengatasinya.”



Lalu muncul:



“Bagaimana kalau aku tidak bisa?”



Dan siklusnya berlanjut.



Dalam situasi seperti ini, kamu tidak selalu membutuhkan jawaban baru. Kamu mungkin membutuhkan kemampuan untuk berkata:



“Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, dan aku tidak harus mengetahui semuanya malam ini.”



Ini bukan berarti bersikap pasrah.



Ini adalah bentuk menerima ketidakpastian.



Kamu tetap bisa merencanakan sesuatu ketika memang diperlukan. Tetapi setelah rencana dibuat, kamu tidak harus terus-menerus mengulang simulasi di kepala.



Coba tanyakan ketika sebuah kekhawatiran muncul:



“Apakah ini masalah yang bisa aku selesaikan sekarang, atau hanya ketidakpastian yang sedang berusaha aku pastikan?”



Jika memang bisa diselesaikan sekarang dan membutuhkan tindakan sederhana, lakukan atau catat.



Jika tidak, biarkan pertanyaan tersebut tidak terjawab untuk sementara.



4. Gunakan Pernapasan untuk Menurunkan Aktivasi Tubuh



Kecemasan bukan hanya terjadi di kepala.



Tubuh juga ikut bereaksi.



Jantung mungkin terasa lebih cepat. Otot menegang. Napas menjadi lebih pendek. Dada terasa tidak nyaman. Tubuh terasa seperti sedang bersiap menghadapi sesuatu.



Karena itu, ketika ingin lebih tenang sebelum tidur, jangan hanya mencoba “meyakinkan pikiran”.



Perhatikan juga tubuh.



Salah satu cara sederhana adalah memperlambat pernapasan dan memberikan perhatian pada proses bernapas.



Kamu bisa mencoba pola sederhana:



Tarik napas perlahan.



Kemudian buang napas sedikit lebih panjang dan santai.



Tidak perlu memaksakan hitungan tertentu jika justru membuatmu semakin fokus pada apakah kamu melakukannya dengan benar.



Yang penting adalah napas terasa nyaman dan tidak dipaksakan.



Kemudian arahkan perhatian pada sensasi fisik:



bagaimana kasur menopang tubuh,

bagaimana kepala menyentuh bantal,

bagaimana bahu terasa,

bagaimana tangan berada di sisi tubuh,

bagaimana udara masuk dan keluar.



Jika pikiran kembali mengembara, tidak perlu kesal.



Cukup sadari:



“Pikiranku kembali ke kekhawatiran.”



Kemudian perlahan bawa perhatian kembali ke napas.



Latihan seperti ini bukan perlombaan untuk membuat kecemasan hilang dalam lima menit.



Justru semakin kamu menjadikan “harus tenang” sebagai target, semakin mudah muncul tekanan baru.



Anggap saja ini sebagai latihan mengalihkan perhatian dengan lembut.



5. Berhenti Mengecek Jam Berulang Kali



Kebiasaan melihat jam mungkin terlihat sepele.



Tetapi bagi seseorang yang cemas mengenai tidur, kebiasaan ini dapat memperkuat kecemasan.



Misalnya kamu melihat jam:



23.30



Kemudian berpikir:



“Kalau tidur sekarang masih cukup.”



Lima belas menit kemudian:



23.45



“Waduh, tinggal sedikit waktu.”



Kemudian:



00.10



“Besok pasti kurang tidur.”



Lalu:



00.30



“Sekarang aku benar-benar tidak bisa tidur.”



Perhatian yang seharusnya digunakan untuk beristirahat berubah menjadi perhitungan waktu.



Kamu bukan lagi sekadar mencoba tidur.



Kamu sedang memantau performa tidurmu.



“Sudah berapa lama?”



“Berapa jam tersisa?”



“Kenapa belum tidur?”



Hal ini dapat membuat kasur semakin kuat diasosiasikan dengan frustrasi dan kecemasan.



Karena itu, jika kamu menyadari bahwa melihat jam justru membuatmu semakin tegang, pertimbangkan untuk meletakkan jam atau ponsel di tempat yang tidak mudah dilihat.



Kamu tidak perlu mengetahui setiap menit yang berlalu.



Tidur bukan ujian yang harus kamu pantau nilainya setiap lima belas menit.



6. Jika Tidak Mengantuk, Jangan Memaksa Diri untuk Terus Berbaring



Ini mungkin terdengar bertentangan dengan intuisi.



Bukankah kalau ingin tidur kita harus tetap berada di kasur?



Namun, jika kamu sudah lama terjaga sambil merasa semakin frustrasi, terus berbaring sambil berusaha keras untuk tidur dapat membuat hubungan antara kasur dan kecemasan semakin kuat.



Dalam pendekatan psikologi tidur, salah satu prinsip yang digunakan adalah membantu otak kembali mengasosiasikan tempat tidur dengan tidur, bukan dengan aktivitas seperti berpikir berlebihan, bekerja, menonton, atau merasa frustrasi.



Jika kamu benar-benar tidak mengantuk dan justru semakin tegang, kamu bisa bangun sebentar.



Pergilah ke tempat yang tenang dengan pencahayaan redup.



Lakukan aktivitas yang membosankan dan santai, misalnya membaca sesuatu yang ringan.



Hindari aktivitas yang terlalu merangsang, seperti membuka media sosial tanpa batas, menonton video yang membuat penasaran, bekerja, atau mengecek berita.



Ketika rasa kantuk mulai muncul, kembali ke tempat tidur.



Prinsip sederhananya:



Kasur untuk beristirahat, bukan tempat untuk bernegosiasi dengan pikiran selama berjam-jam.



Namun, jangan menjadikan ini sebagai aturan kaku yang malah membuatmu stres.



Jika kamu masih cukup nyaman berbaring dan beristirahat, kamu tidak harus langsung bangun hanya karena belum tertidur.



Perhatikan kondisi tubuhmu.



Mengapa Kecemasan Sering Terasa Lebih Besar di Malam Hari?



Ada alasan psikologis mengapa masalah yang terasa biasa saja pada siang hari bisa terasa jauh lebih besar ketika malam tiba.



Pada siang hari, perhatian kita terbagi.



Ada pekerjaan.



Ada percakapan.



Ada perjalanan.



Ada suara lingkungan.



Ada berbagai tugas.



Semua itu memberikan rangsangan dan membuat perhatian tidak sepenuhnya tertuju pada dunia internal.



Ketika malam tiba, rangsangan eksternal berkurang.



Ruangan menjadi lebih sunyi.



Ponsel mungkin sudah diletakkan.



Aktivitas berhenti.



Kemudian perhatian beralih ke dalam.



Kamu mulai mendengar isi kepalamu sendiri dengan lebih jelas.



Masalah kecil pun bisa terasa besar.



Satu percakapan bisa dianalisis berulang kali.



Satu kesalahan bisa diputar seperti rekaman.



Satu kemungkinan buruk bisa berkembang menjadi puluhan skenario.



Karena itu, jangan langsung menyimpulkan:



“Masalahku pasti sangat buruk karena malam ini terasa begitu mengkhawatirkan.”



Bisa jadi masalahnya memang perlu diselesaikan.



Tetapi bisa juga intensitas emosinya terasa lebih besar karena kamu sedang lelah, sendirian, dan berada dalam suasana yang minim distraksi.



Itulah salah satu alasan mengapa keputusan besar sebaiknya tidak selalu dibuat ketika emosi sedang berada di titik tertinggi pada malam hari.



Jangan Menuntut Diri untuk Langsung Tenang



Ada satu jebakan lain yang sering tidak disadari.



Seseorang membaca berbagai teknik relaksasi, kemudian mencoba semuanya sambil berpikir:



“Aku harus tenang sekarang.”



Lalu lima menit berlalu.



Masih cemas.



“Kenapa masih cemas?”



Sepuluh menit berlalu.



“Berarti teknik ini tidak bekerja.”



Akhirnya muncul kecemasan baru tentang kecemasan itu sendiri.



Karena itu, tujuan dari strategi di atas bukan:



“Aku harus menghilangkan kecemasan sebelum tidur.”



Tujuannya lebih sederhana:



“Aku tidak perlu mengikuti setiap pikiran yang muncul.”



Kamu boleh merasa cemas.



Kamu boleh belum mengetahui jawaban atas masalah besok.



Kamu boleh belum menyelesaikan semua pekerjaan.



Kamu boleh memiliki pikiran yang tidak menyenangkan.



Dan kamu tetap bisa memberikan kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat.



Ironisnya, ketika kita berhenti memaksa diri untuk segera merasa tenang, tekanan untuk menjadi tenang bisa berkurang.



Buat Rutinitas Malam yang Memberikan Sinyal “Hari Sudah Selesai”



Selain menangani kecemasan ketika sudah berada di kasur, kamu juga bisa mengurangi kemungkinan pikiran menjadi terlalu aktif dengan menciptakan rutinitas sebelum tidur.



Tidak perlu rumit.



Misalnya satu jam sebelum tidur:



1. Selesaikan pekerjaan yang penting.



Tidak semua pekerjaan harus selesai, tetapi tentukan kapan kamu berhenti.



2. Tuliskan hal-hal yang masih harus dilakukan besok.



Dengan begitu, kamu tidak perlu menyimpan semuanya di kepala.



3. Kurangi aktivitas yang terlalu merangsang.



Terutama jika kamu menyadari bahwa aktivitas tersebut membuat pikiran semakin aktif.



4. Redupkan suasana.



Buat lingkungan lebih nyaman untuk beristirahat.



5. Lakukan aktivitas yang tenang.



Misalnya membaca buku ringan, mandi, melakukan peregangan lembut, atau latihan pernapasan.



6. Masuk ke tempat tidur ketika tubuh mulai mengantuk.



Tujuannya adalah menciptakan pola yang konsisten.



Rutinitas seperti ini dapat membantu membentuk transisi psikologis dari:



“Aku masih harus melakukan sesuatu.”



menjadi:



“Hari ini sudah cukup. Sekarang waktunya beristirahat.”



Kalau Pikiran Buruk Muncul Lagi, Lakukan Ini



Katakanlah kamu sudah mencoba semua strategi.



Lampu sudah redup.



Ponsel sudah jauh.



Kamu sudah melakukan pernapasan.



Tetapi tiba-tiba muncul lagi:



“Bagaimana kalau besok gagal?”



Jangan panik.



Jangan berpikir:



“Tidak! Aku sudah mencoba tenang. Kenapa pikiran ini muncul lagi?”



Cukup gunakan pola sederhana:



Sadari



“Aku sedang merasa cemas.”



Beri nama



“Ini kekhawatiran tentang masa depan.”



Jangan ikuti



“Aku tidak harus menyelesaikan pertanyaan ini sekarang.”



Kembali



Arahkan perhatian kembali kepada napas, sensasi tubuh, atau lingkungan yang tenang.



Pikiran mungkin kembali lagi.



Tidak masalah.



Lakukan lagi.



Dan lagi.



Keberhasilan bukan berarti pikiran tidak pernah kembali.



Keberhasilan adalah ketika pikiran kembali, tetapi kamu tidak selalu ikut terbawa olehnya.



Enam Strategi yang Bisa Kamu Ingat



Kalau ingin membuatnya sederhana, ingat enam hal ini:



1. Jangan memaksa pikiran kosong.

Biarkan pikiran muncul tanpa harus dilawan.



2. Sediakan waktu khusus untuk khawatir.

Tulis masalah dan langkah yang bisa dilakukan sebelum masuk kasur.



3. Bedakan masalah dengan ketidakpastian.

Tidak semua pertanyaan harus mendapatkan jawaban malam ini.



4. Tenangkan tubuh melalui pernapasan.

Arahkan perhatian pada napas dan sensasi tubuh secara lembut.



5. Jangan terus-menerus mengecek jam.

Menghitung waktu tidur bisa memperbesar tekanan.



6. Jangan memaksa diri untuk tidur.

Jika semakin terjaga dan frustrasi, ambil jeda singkat dengan aktivitas tenang lalu kembali ketika mengantuk.



Pada Akhirnya, Kamu Tidak Harus Menyelesaikan Hidupmu di Atas Bantal



Mungkin ini adalah hal terpenting yang perlu diingat.



Malam hari bukan waktu yang ideal untuk menyelesaikan seluruh persoalan hidup.



Kamu tidak harus menemukan jawaban tentang masa depan.



Kamu tidak harus mengetahui apa yang akan terjadi besok.



Kamu tidak harus memastikan semua orang menyukaimu.



Kamu tidak harus mengulang percakapan tadi untuk keseratus kalinya.



Dan kamu tidak harus memiliki kepastian sempurna sebelum mengizinkan dirimu beristirahat.



Ada masalah yang memang perlu ditangani.



Ada keputusan yang memang perlu dibuat.



Ada kesalahan yang memang perlu diperbaiki.



Tetapi sebagian besar hal tersebut bisa ditangani ketika hari sudah dimulai kembali.



Ketika kamu sudah bangun.



Ketika tubuh lebih segar.



Ketika informasi lebih lengkap.



Ketika pikiran tidak sedang berada dalam suasana malam yang sunyi.



Jadi, ketika malam ini kamu sudah berada di kasur dan pikiran mulai kembali ramai, cobalah mengatakan kepada diri sendiri:



“Aku tidak harus menyelesaikan semuanya malam ini.”



Tarik napas perlahan.



Biarkan pikiran datang dan pergi.



Kalau ada sesuatu yang perlu dilakukan, catat untuk besok.



Kalau ada sesuatu yang belum bisa kamu kendalikan, izinkan dirimu untuk tidak mengetahui jawabannya malam ini.



Karena terkadang, tidur tidak dimulai ketika semua masalah selesai.



Tidur dimulai ketika kita berhenti menuntut diri sendiri untuk menyelesaikan semuanya sebelum mata terpejam.



