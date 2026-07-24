Ini 8 Tanda Perempuan Kurang Kasih Sayang Namun Berusaha Keras Menutupinya, Simak!

Ilustrasi orang yang tidak bahagia. (Pexels/Mikhail Nilov)
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua perasaan dapat diungkapkan melalui kata-kata.
Banyak perempuan, sering kali berusaha terlihat kuat, bahagia, dan baik-baik saja di hadapan orang lain, meskipun di dalam hati mereka menyimpan kekosongan emosional.
Salah satu bentuk yang paling sulit disembunyikan adalah kebutuhan akan kasih sayang.
Dalam perspektif psikologi, bahasa tubuh sering kali menjadi “jendela” yang mengungkapkan kondisi emosional seseorang.
Meskipun seseorang berusaha menutupi perasaan kurang diperhatikan atau kurang dicintai, tubuh tetap memberikan sinyal-sinyal halus yang sulit dikendalikan secara sadar.
Perempuan yang kurang mendapatkan kasih sayang, baik dari pasangan, keluarga, maupun lingkungan sosial, sering kali mengembangkan cara tersendiri untuk bertahan.
Mereka mungkin terlihat mandiri, ceria, atau bahkan kuat, tetapi di balik itu, ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.
Dirangkum dari laman Expert Editor, berikut ini adalah 8 tanda perempuan yang kurang kasih sayang namun berusaha keras menutupinya, dijelaskan secara lebih mendalam dan mudah dipahami.
1. Senyum yang Terlihat Dipaksakan
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