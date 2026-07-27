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Rabbany Wanadriani
Senin, 27 Juli 2026 | 21.52 WIB

Jangan Salah Paham, Ini 5 Tanda Bahasa Tubuh Orang yang Diam-Diam Tertarik kepada Anda

ilustrasi orang yang sedang jatuh cinta. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sedang jatuh cinta. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perasaan suka atau jatuh cinta tidak selalu diungkapkan melalui kata-kata. Dalam banyak situasi, bahasa tubuh justru menjadi salah satu cara paling jelas untuk menunjukkan ketertarikan kepada seseorang.

Gerakan kecil, ekspresi wajah, hingga cara seseorang bersikap saat berada di dekat Anda dapat menjadi petunjuk bahwa ia memiliki perasaan lebih. Meski sering kali dilakukan tanpa sadar, sinyal-sinyal nonverbal tersebut dapat mencerminkan ketertarikan emosional yang mendalam.

Memahami bahasa tubuh tidak hanya membantu mengenali perasaan seseorang, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana ia merasa nyaman, tertarik, atau ingin membangun hubungan yang lebih dekat.

Dirangkum dari English Jagran, berikut lima tanda bahasa tubuh yang sering dikaitkan dengan seseorang yang sedang jatuh cinta atau memiliki ketertarikan terhadap Anda.

1. Kontak mata

Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui apakah seseorang menyukai Anda adalah dengan menatap matanya.

Jika tertarik, ia akan melakukan kontak mata dengan Anda berulang kali.

2. Gerakan tubuh

Cara lain untuk mengetahui apakah seseorang jatuh cinta pada Anda adalah dengan mengamati bahasa tubuhnya.

Dia akan selalu berusaha untuk dekat dengan Anda, duduk di samping Anda, mencari alasan-alasan kecil untuk menyentuh Anda, atau bahkan memberi Anda pelukan hangat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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