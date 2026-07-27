Jangan Salah Paham, Ini 5 Tanda Bahasa Tubuh Orang yang Diam-Diam Tertarik kepada Anda

ilustrasi orang yang sedang jatuh cinta. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Perasaan suka atau jatuh cinta tidak selalu diungkapkan melalui kata-kata. Dalam banyak situasi, bahasa tubuh justru menjadi salah satu cara paling jelas untuk menunjukkan ketertarikan kepada seseorang.
Gerakan kecil, ekspresi wajah, hingga cara seseorang bersikap saat berada di dekat Anda dapat menjadi petunjuk bahwa ia memiliki perasaan lebih. Meski sering kali dilakukan tanpa sadar, sinyal-sinyal nonverbal tersebut dapat mencerminkan ketertarikan emosional yang mendalam.
Memahami bahasa tubuh tidak hanya membantu mengenali perasaan seseorang, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana ia merasa nyaman, tertarik, atau ingin membangun hubungan yang lebih dekat.
Dirangkum dari English Jagran, berikut lima tanda bahasa tubuh yang sering dikaitkan dengan seseorang yang sedang jatuh cinta atau memiliki ketertarikan terhadap Anda.
Baca Juga:4 Zodiak yang Perlu Tahu Niat Jelas Sejak Awal, Paling Anti Patah Hati dan Membuang Waktu Sia-Sia untuk Orang yang Salah
1. Kontak mata
Salah satu cara paling mudah untuk mengetahui apakah seseorang menyukai Anda adalah dengan menatap matanya.
Jika tertarik, ia akan melakukan kontak mata dengan Anda berulang kali.
2. Gerakan tubuh
Cara lain untuk mengetahui apakah seseorang jatuh cinta pada Anda adalah dengan mengamati bahasa tubuhnya.
Dia akan selalu berusaha untuk dekat dengan Anda, duduk di samping Anda, mencari alasan-alasan kecil untuk menyentuh Anda, atau bahkan memberi Anda pelukan hangat.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!