Ingin Melihat Siapa Saja yang Bisa Anda Percayai? Lakukan 7 Strategi Sederhana Ini Menurut Psikologi

seseorang yang melihat siapa saja yang bisa dipercaya./Magnific/The Yuri Arcurs Collection
JawaPos.com - Tidak semua orang yang terlihat baik benar-benar dapat dipercaya. Ada orang yang pandai berbicara, ramah ketika membutuhkan sesuatu, dan mampu membuat kita merasa nyaman dalam waktu singkat. Namun, ketika keadaan berubah, barulah terlihat siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya hadir ketika ada kepentingan.
Masalahnya, kepercayaan sering kali diberikan terlalu cepat. Kita menilai seseorang dari kata-katanya, penampilannya, atau kesan pertama yang mereka berikan. Padahal, dalam psikologi, perilaku yang konsisten dari waktu ke waktu jauh lebih bermakna daripada sekadar ucapan yang terdengar meyakinkan.
Jika Anda ingin mengetahui siapa yang benar-benar bisa dipercaya, Anda tidak harus menjadi curiga kepada semua orang. Anda hanya perlu lebih jeli mengamati pola perilaku mereka.
Dilansir dari Psychology Today pada MInggu (23/8), terdapat tujuh strategi sederhana yang dapat membantu Anda melihat karakter seseorang dengan lebih jelas.
1. Perhatikan Apakah Perkataan dan Perbuatannya Selaras
Salah satu tanda paling sederhana dari seseorang yang dapat dipercaya adalah adanya kesesuaian antara apa yang ia katakan dan apa yang ia lakukan.
Orang bisa mengatakan, "Saya selalu ada untuk kamu."
Namun, kalimat itu sendiri belum membuktikan apa-apa.
Lihat apa yang terjadi ketika Anda benar-benar membutuhkan bantuan. Apakah dia datang? Apakah dia setidaknya berusaha membantu? Atau justru menghilang dan memberikan berbagai alasan?
Kepercayaan tidak dibangun oleh janji besar, tetapi oleh tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.
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Jawa Pos
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