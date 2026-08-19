Pasangan Kerap Menunjukkan 7 Tanda Ini? Dia Sedang Tidak Bahagia tetapi Tidak Berani Mengatakannya

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, ketidakbahagiaan tidak selalu muncul dalam bentuk pertengkaran besar, kata-kata kasar, atau keputusan untuk berpisah. Justru, pada sebagian orang, rasa tidak bahagia bisa muncul secara perlahan dan nyaris tidak terlihat.

Seseorang mungkin masih mengatakan, "Aku baik-baik saja." Ia masih menjalani rutinitas bersama, masih membalas pesan, masih makan bersama, bahkan masih tersenyum ketika diajak berbicara. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang berubah.

Dalam psikologi hubungan, perubahan kecil pada pola komunikasi, kedekatan emosional, dan perilaku sehari-hari dapat menjadi tanda bahwa seseorang sedang mengalami ketidakpuasan dalam hubungan. Meski demikian, penting untuk memahami bahwa satu tanda saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pasangan sedang tidak bahagia. Perubahan perilaku bisa disebabkan oleh banyak hal, termasuk stres pekerjaan, masalah keluarga, kelelahan, atau persoalan pribadi.

Yang perlu diperhatikan adalah pola yang berlangsung terus-menerus, terutama jika beberapa tanda muncul secara bersamaan.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (15/8), terdapat tujuh tanda yang patut diperhatikan.

1. Dia semakin jarang bercerita tentang kehidupannya

Salah satu perubahan yang paling mudah terlewatkan adalah ketika pasangan yang sebelumnya sering bercerita mulai menjadi jauh lebih tertutup.

Dulu, ia mungkin bercerita tentang hal-hal kecil: bagaimana pekerjaannya hari itu, siapa yang membuatnya kesal, apa yang sedang dipikirkannya, atau sesuatu yang membuatnya tertawa.

Sekarang, ketika Anda bertanya, jawabannya hanya: