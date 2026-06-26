10 Tanda Seseorang Berpura-pura Kaya tetapi Sebenarnya Sedang Kesulitan Keuangan Menurut Psikologi

seseorang yang berpura-pura kaya / foto: Magnific/8photo

JawaPos.com - Di era media sosial, penampilan sering kali menjadi “bahasa” yang digunakan seseorang untuk menunjukkan keberhasilan. Mobil mahal, pakaian bermerek, liburan mewah, makan di restoran bergengsi, atau unggahan kehidupan yang terlihat sempurna dapat membuat orang lain mengira seseorang memiliki kondisi finansial yang sangat baik.



Namun, dalam psikologi perilaku, tampilan luar tidak selalu mencerminkan keadaan sebenarnya. Ada orang yang terlihat sangat kaya, tetapi sebenarnya sedang menghadapi tekanan finansial, utang, kecemasan tentang uang, atau kesulitan mempertahankan gaya hidupnya.



Perilaku seperti ini tidak selalu berarti seseorang “palsu” atau sengaja menipu. Kadang ada faktor psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, rasa tidak aman, tekanan sosial, atau keinginan mempertahankan citra tertentu.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (25/6), terdapat 10 tanda seseorang mungkin berpura-pura kaya tetapi sebenarnya sedang mengalami kesulitan keuangan menurut sudut pandang psikologi.



1. Terlalu sering menunjukkan kekayaan kepada orang lain



Salah satu tanda yang sering muncul adalah kebutuhan berlebihan untuk membuktikan bahwa dirinya sukses.



Misalnya:



sering membicarakan harga barang yang dibeli,

selalu menyebut merek terkenal,

sering membandingkan gaya hidup dengan orang lain,

terus menunjukkan pencapaian materi.



Dalam psikologi, perilaku ini dapat berkaitan dengan kebutuhan akan validasi eksternal. Seseorang mungkin mencari pengakuan dari orang lain karena merasa nilai dirinya bergantung pada bagaimana orang melihatnya.



Orang yang benar-benar merasa aman secara finansial biasanya tidak selalu merasa perlu meyakinkan orang lain tentang kekayaannya.



2. Gaya hidup meningkat jauh lebih cepat daripada kondisi keuangan



Seseorang yang tiba-tiba mengubah gaya hidup secara drastis bisa menjadi tanda adanya tekanan untuk terlihat berhasil.



Contohnya:



baru memiliki penghasilan biasa tetapi langsung membeli barang sangat mahal,

memaksakan tinggal di tempat yang tidak sesuai kemampuan,

sering mengikuti tren konsumtif.



Dalam psikologi ekonomi, hal ini dikenal sebagai lifestyle inflation atau peningkatan gaya hidup mengikuti keinginan sosial.



Masalahnya, seseorang mungkin terlihat sukses dari luar, tetapi sebenarnya uangnya habis hanya untuk mempertahankan citra tersebut.



3. Menggunakan barang mahal sebagai simbol harga diri



Bagi sebagian orang, barang bukan hanya benda, tetapi menjadi simbol identitas.



Misalnya seseorang merasa:



“Kalau saya memakai barang mahal, orang akan menghargai saya.”



Ini menunjukkan adanya hubungan antara harga diri (self-esteem) dengan kepemilikan materi.



Ketika seseorang merasa kurang percaya diri, barang mewah bisa menjadi “pelindung psikologis” untuk menutupi rasa tidak aman.



Namun, jika kebahagiaan dan rasa percaya diri hanya bergantung pada benda yang dimiliki, kondisi tersebut bisa menjadi masalah.



4. Sering membicarakan uang tetapi tidak pernah terlihat stabil



Menariknya, seseorang yang terus membicarakan uang belum tentu benar-benar kuat secara finansial.



Contohnya:



sering mengatakan “uang bukan masalah”,

sering bercerita tentang peluang besar,

sering membahas investasi atau bisnis yang sukses,

tetapi selalu mengeluh kekurangan uang secara diam-diam.



Perilaku ini bisa menjadi bentuk compensation mechanism atau mekanisme kompensasi, yaitu usaha seseorang menutupi kelemahan dengan menunjukkan hal yang berlawanan.



5. Memiliki banyak utang untuk mempertahankan penampilan



Salah satu tanda paling jelas adalah ketika gaya hidup didukung oleh utang.



Misalnya:



membeli barang mahal dengan cicilan yang berat,

menggunakan kartu kredit berlebihan,

meminjam uang agar tetap terlihat mampu.



Secara psikologis, hal ini bisa terjadi karena seseorang lebih fokus pada kepuasan jangka pendek daripada konsekuensi jangka panjang.



Keinginan terlihat sukses hari ini dapat mengalahkan pertimbangan keamanan finansial di masa depan.



6. Sangat sensitif ketika membahas kondisi keuangan



Orang yang benar-benar nyaman dengan kondisi ekonominya biasanya lebih terbuka membicarakan uang secara realistis.



Sebaliknya, seseorang yang berpura-pura kaya mungkin:



mudah tersinggung ketika ditanya soal keuangan,

menghindari pembicaraan tentang pekerjaan atau pendapatan,

merasa malu mengakui kesulitan.



Hal ini bisa berhubungan dengan financial shame atau rasa malu terkait kondisi ekonomi.



Mereka mungkin takut citra yang dibangun selama ini runtuh.



7. Selalu mengejar pengakuan sosial



Dalam psikologi sosial, manusia memang memiliki kebutuhan untuk diterima oleh kelompok.



Namun, jika kebutuhan tersebut menjadi berlebihan, seseorang bisa melakukan berbagai hal untuk mendapatkan status.



Contohnya:



selalu ingin terlihat paling sukses,

merasa harus mengikuti standar teman,

takut terlihat “biasa saja”.



Ini berkaitan dengan social comparison, yaitu kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain.



Masalahnya, seseorang bisa menghabiskan banyak uang hanya untuk mengejar standar yang sebenarnya tidak realistis.



8. Kehidupan online jauh berbeda dengan kehidupan nyata



Media sosial memungkinkan seseorang memilih apa yang ingin ditampilkan.



Seseorang mungkin mengunggah:



restoran mahal,

perjalanan,

pakaian mewah,

pencapaian besar,



tetapi kehidupan sebenarnya:



penuh tekanan,

banyak masalah finansial,

tidak memiliki tabungan,

menghadapi utang.



Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan impression management, yaitu usaha mengatur bagaimana orang lain melihat diri kita.



9. Sering membeli barang mahal tetapi tidak memiliki keamanan finansial



Ada perbedaan antara kaya dan terlihat kaya.



Orang yang sehat secara finansial biasanya memperhatikan:



tabungan,

investasi,

dana darurat,

perencanaan masa depan.



Sedangkan seseorang yang hanya mengejar tampilan bisa lebih fokus pada:



barang terbaru,

pengakuan,

simbol status.



Secara psikologis, ini bisa menunjukkan kecenderungan mencari reward instan daripada membangun kestabilan.



10. Terlihat percaya diri di depan orang lain tetapi sangat cemas secara pribadi



Salah satu tanda paling dalam adalah adanya perbedaan antara citra luar dan kondisi emosional.



Di depan orang lain:



terlihat sukses,

percaya diri,

santai soal uang.



Tetapi ketika sendiri:



takut kehilangan status,

stres memikirkan tagihan,

khawatir tidak mampu mempertahankan gaya hidup.



Tekanan untuk terus “memainkan peran” bisa melelahkan secara mental karena seseorang harus terus menjaga citra yang tidak sesuai kenyataan.



Mengapa Seseorang Melakukan Hal Ini?



Ada beberapa alasan psikologis yang mungkin:



1. Ingin dihargai



Sebagian orang percaya bahwa kekayaan membuat mereka lebih diterima.



2. Takut dianggap gagal



Tekanan sosial dapat membuat seseorang merasa harus terlihat sukses.



3. Membandingkan diri dengan orang lain



Melihat kehidupan orang lain di media sosial dapat menciptakan standar yang tidak realistis.



4. Menutupi rasa tidak aman



Kemewahan bisa menjadi cara untuk menutupi perasaan kurang percaya diri.



Kesimpulan



Tidak semua orang yang tampil mewah sedang mengalami masalah keuangan. Ada banyak orang yang memang mampu dan menikmati hasil kerja kerasnya.



Namun, dalam psikologi, tanda yang perlu diperhatikan adalah ketidaksesuaian antara penampilan dan kondisi sebenarnya.



Seseorang yang benar-benar stabil secara finansial biasanya tidak hanya terlihat kaya, tetapi juga memiliki:



ketenangan,

kontrol terhadap uang,

kemampuan merencanakan masa depan,

dan tidak bergantung pada penilaian orang lain.



Pada akhirnya, kekayaan yang sehat bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh orang lain, tetapi tentang seberapa aman dan tenang seseorang menjalani hidupnya.