10 Tanda Seseorang Benar-Benar Pintar Meski Mereka Tidak Menyadarinya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kecerdasan sering kali disalahpahami. Banyak orang menganggap orang pintar adalah mereka yang selalu mendapat nilai tinggi, cepat menjawab pertanyaan, banyak bicara, atau terlihat percaya diri. Padahal, dalam psikologi, kecerdasan memiliki banyak bentuk dan tidak selalu tampak dari luar.

Menariknya, beberapa orang yang memiliki kemampuan berpikir tinggi justru tidak menyadari bahwa mereka pintar. Mereka mungkin merasa “biasa saja”, sering meragukan diri sendiri, atau menganggap kemampuan mereka sebagai sesuatu yang normal. Hal ini bisa terjadi karena mereka terbiasa melihat dunia dengan cara yang lebih kompleks dibandingkan orang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (24/6), terdapat 10 tanda seseorang benar-benar pintar meskipun mereka tidak menyadarinya.

1. Mereka sering mempertanyakan banyak hal

Salah satu tanda kecerdasan yang kuat adalah rasa ingin tahu yang tinggi.

Orang yang berpikir mendalam biasanya tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Mereka sering bertanya:

“Kenapa hal ini bisa terjadi?”

“Apakah ada cara lain untuk melihat masalah ini?”

“Apa bukti di balik pendapat tersebut?”

Dalam psikologi kognitif, rasa ingin tahu berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis dan dorongan untuk memahami informasi secara lebih mendalam.

Orang pintar tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga memahami alasan di balik jawaban tersebut.

Ironisnya, karena mereka sadar bahwa dunia penuh dengan hal yang belum mereka ketahui, mereka sering merasa masih kurang pintar.

2. Mereka mampu mengatakan “saya tidak tahu”

Banyak orang menganggap mengakui ketidaktahuan sebagai kelemahan. Namun, kemampuan mengatakan “saya tidak tahu” justru sering menjadi tanda pemikiran yang matang.

Orang dengan kemampuan intelektual tinggi memahami batas pengetahuan mereka sendiri. Mereka tidak merasa harus selalu terlihat benar.

Konsep ini sering dikaitkan dengan kesadaran metakognitif, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami cara pikirnya sendiri.