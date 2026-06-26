10 Tanda Seseorang Merasa Bersalah atas Kesuksesan yang Tidak Disadari Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa rasa bersalah atas kesuksesan adalah fenomena nyata yang membuat seseorang merasa pencapaiannya seperti bentuk pengkhianatan.

Terapis berlisensi Annie Wright menyebutnya sebagai pengalaman yang membingungkan saat keberhasilan sendiri terasa seperti sesuatu yang salah untuk dirayakan.

Rasa bersalah ini sering muncul perlahan dan tidak disadari hingga seseorang mulai mempertanyakan apakah mereka pantas atas pencapaian mereka sendiri.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (26/6), berikut sepuluh tanda rasa bersalah atas kesuksesan yang sering tidak disadari namun terus memengaruhi cara seseorang memandang pencapaiannya.

1. Meremehkan pencapaian diri sendiri

Merayakan pencapaian besar adalah hal yang normal, namun meremehkannya sebagai keberuntungan semata adalah tanda rasa bersalah yang tersembunyi.

Dr. Jamie Long menjelaskan bahwa manusia memiliki mentalitas kelompok yang mendorong mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya.