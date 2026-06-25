7 Tanda Sebuah Persahabatan Bakal Bertahan Seumur Hidup Menurut Psikologi, Apa Saja?

JawaPos.com – Pernahkah Anda merasa penasaran mengapa ada persahabatan yang mampu bertahan hingga puluhan tahun, sementara sebagian lainnya perlahan merenggang seiring waktu?

Hubungan yang langgeng ternyata tidak hanya dibangun oleh kenangan indah atau pengalaman yang dilalui bersama. Ada sejumlah faktor kecil yang sering kali luput dari perhatian, namun berperan penting dalam menjaga ikatan tetap kuat di tengah berbagai perubahan kehidupan.

Meski tidak selalu terlihat jelas, kualitas-kualitas tersebut menjadi fondasi yang membuat sebuah persahabatan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Menurut kajian psikologi yang dikutip dari Baseline, terdapat tujuh ciri halus yang umumnya ditemukan dalam persahabatan yang bertahan seumur hidup. Berikut penjelasannya.

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1. Penerimaan tanpa syarat

Penerimaan tanpa syarat adalah salah satu sifat paling kuat dari sebuah persahabatan yang bertahan lama.

Penerimaan semacam ini tidak berarti mengabaikan kesalahan atau tidak pernah berselisih pendapat.

Sebaliknya, ini tentang menyediakan ruang aman di mana orang-orang dapat menjadi diri mereka yang sebenarnya tanpa takut dihakimi.

2. Merangkul keheningan