Tak Pernah Pamer, Intip 7 Tanda Bahasa Tubuh Orang yang Benar-benar Kaya

JawaPos.com – Banyak orang menganggap bahwa kekayaan selalu identik dengan gaya hidup yang mencolok, seperti mengenakan barang bermerek, mengendarai mobil mewah, atau rutin berlibur ke luar negeri.

Namun, kenyataannya tidak sedikit orang yang benar-benar kaya justru memilih tampil sederhana dan tidak merasa perlu memamerkan apa yang mereka miliki.

Alih-alih terlihat dari penampilan, kemapanan mereka sering tercermin melalui sikap dan bahasa tubuh yang tenang serta penuh percaya diri.

Mengutip Geediting, berikut tujuh tanda bahasa tubuh yang kerap menunjukkan seseorang memiliki kekayaan sejati tanpa harus tampil mencolok.

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1. Mereka mempertahankan kontak mata yang kuat namun santai

Orang kaya yang tidak merasa perlu pamer sering kali memiliki sikap tenang dan percaya diri.

Mereka tidak menghindari tatapan lawan bicara karena merasa tidak aman, tetapi juga tidak berlebihan dalam upaya mendominasi pembicaraan.

Sebaliknya, mereka mempertahankan kontak mata tenang dan rileks yang menandakan rasa percaya diri.

2. Postur tegak