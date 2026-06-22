Tampak Kuat dan Dominan, Ini 7 Tips Bahasa Tubuh yang Bisa Dikuasai Tanpa Perlu Banyak Bicara

Gerakan tangan positif adalah salah satu bahasa tubuh orang dengan IQ tinggi (freepik)
JawaPos.com - Bahasa tubuh sering kali mencerminkan seberapa kuat dan percaya dirinya seseorang, bahkan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun.
Ada orang yang ketika memasuki ruangan langsung mendapatkan perhatian dan rasa hormat, meskipun ia tidak banyak berbicara. Hal ini menunjukkan bahwa gestur dan sikap tubuh bisa memberi kesan kuat kepada orang lain.
Cara seseorang berdiri, bergerak, dan membawa diri dapat memengaruhi bagaimana ia dipersepsikan, termasuk dalam hal wibawa dan pengaruh.
Mengutip Geediting, terdapat tujuh bahasa tubuh yang dapat membuat seseorang terlihat lebih kuat dan menonjol tanpa harus berbicara.
1. Pose kekuatan
Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang yang kita anggap berkuasa cenderung menempati lebih banyak ruang fisik?
Ini bukan hanya tentang menjadi lebih besar secara fisik melainkan bagaimana mereka menggunakan tubuhnya.
Pose kuat ternyata dapat membuat Anda tampak menonjol.
Misalnya, seseorang berdiri dengan percaya diri, kaki dibuka selebar pinggul dan tangan di pinggul, memancarkan aura dominasi. Ia tidak hanya memancarkan rasa percaya diri namun juga menunjukkan kekuatan.
2. Seni kontak mata
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