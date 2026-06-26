7 Tanda Bahasa Tubuh yang Menunjukkan Seseorang Suka Padamu Menurut Psikologi

Tanda bahasa tubuh yang menunjukkan seseorang suka padamu menurut psikologi./Magnific/ freepik
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa bahasa tubuh adalah salah satu cara utama manusia berkomunikasi tanpa kata-kata, termasuk mengungkapkan rasa suka kepada seseorang.
Memahami gerakan wajah, tangan, tubuh, dan kaki bisa membantu kamu mengetahui apakah seseorang benar-benar memikirkanmu secara terus-menerus.
Langkah pertama adalah membangun pemahaman dasar tentang kebiasaan orang tersebut sebelum menafsirkan tanda-tanda yang mereka tunjukkan.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (26/6), berikut tujuh tanda bahasa tubuh yang menunjukkan seseorang tidak bisa berhenti memikirkanmu berdasarkan sudut pandang psikologi.
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1. Senyuman yang sampai ke matanya
Senyuman asli melibatkan otot di sekitar mata sehingga menciptakan kerutan kecil, berbeda dengan senyuman palsu yang hanya melibatkan bibir.
Dalam psikologi, senyuman yang mencapai mata sering disebut Duchenne smile dan menjadi indikator kuat dari emosi positif yang tulus.
Senyuman jenis ini menandakan ekspresi kebahagiaan yang lebih autentik dibanding senyuman yang hanya melibatkan otot mulut semata.
2. Kaki yang mengarah padamu
Jika seseorang tertarik padamu, kaki, lutut, lengan, atau kepalanya mungkin secara halus mengarah ke arahmu tanpa mereka sadari.
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