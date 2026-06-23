10 Trik Bahasa Tubuh yang Membuat Anda Langsung Lebih Persuasif Saat Berbicara Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kemampuan berbicara yang meyakinkan tidak hanya bergantung pada kata-kata yang keluar dari mulut. Berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa bahasa tubuh memiliki peran besar dalam menentukan bagaimana pesan diterima oleh orang lain.

Bahkan, seseorang dapat terlihat lebih percaya diri, lebih dapat dipercaya, dan lebih persuasif hanya dengan mengubah cara berdiri, memandang lawan bicara, atau menggunakan gerakan tangan.

Dilansir dari Expert Editor pda Senin (22/6), terdapat 10 trik bahasa tubuh yang dapat membuat Anda lebih persuasif saat berbicara menurut prinsip psikologi komunikasi.

1. Menjaga Kontak Mata Secukupnya

Kontak mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat. Orang yang mampu menjaga kontak mata secara alami cenderung dianggap lebih percaya diri dan lebih dapat dipercaya.

Namun, kontak mata yang terlalu lama dapat membuat lawan bicara merasa tidak nyaman. Idealnya, pertahankan kontak mata sekitar 60–70 persen selama percakapan berlangsung.

Cara menerapkannya:

Tatap mata lawan bicara ketika menjelaskan poin penting.

Sesekali alihkan pandangan secara alami agar tidak terkesan mengintimidasi.

Saat berbicara dengan beberapa orang, bergantianlah melakukan kontak mata dengan masing-masing orang.

2. Tersenyum dengan Tulus

Senyum yang tulus dapat meningkatkan kesan hangat dan ramah. Dalam psikologi sosial, orang cenderung lebih mudah menerima pendapat dari seseorang yang terlihat bersahabat dibandingkan dari orang yang tampak dingin atau tegang.

Senyum juga membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman sehingga komunikasi berjalan lebih efektif.

Cara menerapkannya:

Tersenyumlah ketika menyapa atau membuka pembicaraan.

Gunakan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi pembicaraan.

Hindari senyum yang dipaksakan karena mudah terbaca sebagai kepura-puraan.

3. Berdiri atau Duduk dengan Postur Tegak

Postur tubuh yang tegak mencerminkan rasa percaya diri dan kesiapan. Sebaliknya, tubuh yang membungkuk sering diasosiasikan dengan rasa tidak yakin atau kurang bersemangat.

Psikologi persepsi menunjukkan bahwa orang cenderung lebih memperhatikan dan menghargai pendapat dari seseorang yang menunjukkan postur terbuka dan stabil.

Cara menerapkannya:

Tarik bahu sedikit ke belakang.

Angkat kepala secara natural.

Hindari menyilangkan tangan karena dapat memberi kesan defensif.

4. Gunakan Gerakan Tangan untuk Menekankan Pesan

Gerakan tangan membantu memperjelas maksud pembicaraan dan membuat penyampaian lebih hidup. Penelitian menunjukkan bahwa pembicara yang menggunakan gestur secara alami sering dianggap lebih menarik dan lebih meyakinkan.

Cara menerapkannya:

Gunakan telapak tangan terbuka ketika menjelaskan sesuatu.

Sesuaikan gerakan dengan poin yang sedang dibahas.

Hindari gerakan yang terlalu berlebihan karena dapat mengganggu perhatian.

5. Sedikit Mencondongkan Tubuh ke Depan

Membungkukkan tubuh sedikit ke arah lawan bicara merupakan tanda ketertarikan dan perhatian. Bahasa tubuh ini memberi sinyal bahwa Anda benar-benar mendengarkan dan menghargai percakapan.

Akibatnya, lawan bicara cenderung lebih terbuka dan lebih mudah menerima ide yang Anda sampaikan.

Cara menerapkannya:

Condongkan tubuh secara halus saat mendengarkan.

Tetap jaga jarak yang nyaman.

Kombinasikan dengan kontak mata dan anggukan ringan.

6. Mengangguk Saat Mendengarkan

Anggukan kecil menunjukkan bahwa Anda memahami dan mengikuti pembicaraan. Dalam psikologi komunikasi, perilaku ini disebut sebagai bentuk penguatan nonverbal yang membuat lawan bicara merasa dihargai.

Perasaan dihargai akan meningkatkan kedekatan dan memperbesar peluang mereka menerima pendapat Anda.

Cara menerapkannya:

Berikan anggukan kecil ketika lawan bicara menjelaskan sesuatu.

Jangan mengangguk berlebihan karena dapat terlihat tidak alami.

Sesekali sertai dengan senyum atau respons verbal singkat seperti "ya" atau "saya mengerti".

7. Menyamakan Ritme dan Bahasa Tubuh Lawan Bicara

Teknik ini dikenal sebagai mirroring atau pencerminan. Secara psikologis, manusia cenderung merasa lebih nyaman dengan orang yang memiliki gerakan, nada bicara, atau ekspresi yang mirip dengan dirinya.

Hal ini dapat meningkatkan rasa kedekatan dan kepercayaan.

Cara menerapkannya:

Sesuaikan kecepatan bicara dengan lawan bicara.

Ikuti posisi duduk atau gerakan secara halus dan alami.

Jangan meniru secara berlebihan karena dapat terlihat aneh.

8. Hindari Gerakan Gelisah

Memainkan pena, mengetuk meja, atau terus-menerus menggerakkan kaki dapat memberikan kesan gugup dan kurang yakin. Orang yang tampak gelisah biasanya dinilai kurang meyakinkan.

Sebaliknya, gerakan yang tenang mencerminkan pengendalian diri dan kepercayaan diri.

Cara menerapkannya:

Letakkan tangan dalam posisi yang nyaman.

Ambil jeda sejenak sebelum berbicara jika merasa gugup.

Fokus pada pernapasan agar tubuh lebih rileks.

9. Gunakan Telapak Tangan Terbuka

Sejak zaman dahulu, telapak tangan yang terbuka dianggap sebagai tanda bahwa seseorang tidak membawa ancaman. Secara psikologis, gerakan ini dapat meningkatkan persepsi kejujuran dan keterbukaan.

Karena itu, pembicara yang sering memperlihatkan telapak tangan cenderung lebih dipercaya.