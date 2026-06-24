9 Perilaku Langka Ini Mengungkapkan Kepribadian yang Benar-Benar Indah Menurut Psikologi

seseorang yang tidak selalu perlu menang dalam argumen / foto: Magnific/freepik
JawaPos.com - Dalam psikologi kepribadian, “indah” bukan berarti selalu ceria, sempurna, atau tanpa kesalahan. Kepribadian yang dianggap sehat dan bernilai tinggi justru sering muncul dalam bentuk perilaku sederhana yang jarang disadari. Menariknya, banyak dari perilaku ini tidak mencolok—bahkan sering dianggap biasa—padahal menunjukkan empati, kedewasaan emosional, dan kecerdasan sosial yang kuat.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (23/6), terdapat sembilan perilaku langka yang sering dikaitkan dengan kepribadian yang sehat dan menarik secara psikologis.
1. Mampu Mendengarkan Tanpa Menyela
Banyak orang mendengar hanya untuk membalas, bukan untuk memahami. Namun, individu dengan kepribadian yang matang memiliki kebiasaan mendengarkan secara utuh.
Dalam psikologi komunikasi, ini disebut active listening. Orang seperti ini tidak tergesa-gesa memberi opini, tidak memotong pembicaraan, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan diri.
Perilaku ini menunjukkan:
empati tinggi
kontrol diri yang baik
penghargaan terhadap perspektif orang lain
Hal ini jarang ditemukan karena membutuhkan kesabaran yang tidak kecil di dunia yang serba cepat.
2. Tidak Merasa Perlu Menang dalam Setiap Argumen
Sebagian orang merasa harus selalu benar. Namun, individu dengan kepribadian yang lebih sehat tidak menjadikan percakapan sebagai ajang kompetisi.
Dalam psikologi sosial, ini berkaitan dengan rendahnya kebutuhan dominasi sosial yang berlebihan.
Mereka lebih fokus pada:
pemahaman, bukan kemenangan
solusi, bukan ego
hubungan, bukan pembuktian diri
Kemampuan ini menunjukkan kedewasaan emosional yang kuat.
3. Mengakui Kesalahan dengan Tenang
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