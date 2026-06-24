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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 25 Juni 2026 | 05.27 WIB

Menurut Psikologi, Kerap Mengelus Anjing Orang Lain di Taman Biasanya Menunjukkan 5 Ciri Kepribadian Unik

seseorang yang mengelus anjing milik orang lain. (Freepik/freepik) - Image

seseorang yang mengelus anjing milik orang lain. (Freepik/freepik)

JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan seseorang yang sedang berjalan di taman, lalu tiba-tiba berhenti karena melihat seekor anjing lucu? 

Mereka tersenyum, menunduk, lalu meminta izin kepada pemiliknya untuk mengelus si anjing. Momen sederhana ini ternyata lebih dari sekadar interaksi manis antara manusia dan hewan. 

Dari sudut pandang psikologi, kebiasaan semacam ini bisa menjadi petunjuk tentang kepribadian yang unik dan cara seseorang berhubungan dengan dunia di sekitarnya.

Berhenti sejenak untuk menyapa atau mengelus anjing orang lain memang terlihat remeh, namun di baliknya ada kecenderungan psikologis yang menarik. 

Dilansir dari Geediting, terdapat lima ciri kepribadian yang biasanya dimiliki oleh orang-orang dengan kebiasaan ini.

1. Empati Tinggi dan Mudah Tersentuh oleh Kehangatan

Psikologi sosial menjelaskan bahwa orang yang peka terhadap makhluk hidup lain cenderung memiliki tingkat empati yang tinggi. 

Mengelus anjing bukan hanya soal kesenangan, melainkan bentuk spontan dari emotional connection. 

Mereka bisa merasakan bahwa hewan juga punya kebutuhan untuk disayangi.

Orang dengan empati tinggi biasanya juga hangat dalam interaksi sehari-hari, mudah memahami perasaan orang lain, dan punya keterbukaan terhadap pengalaman emosional.

Editor: Hanny Suwindari
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