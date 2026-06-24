Menurut Psikologi, Orang yang Cemas karena Balasan Terlambat Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Kepribadian Ini

seseorang yang cemas karena menunggu balasan. (Freepik/thanyakij-12)
JawaPos.com - Di era digital, percakapan banyak berlangsung lewat pesan singkat—entah itu WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya.
Namun, tidak semua orang merespons dengan cara yang sama ketika menunggu balasan.
Ada orang yang santai dan bisa melanjutkan aktivitasnya tanpa terganggu, tapi ada pula yang merasa cemas, gelisah, bahkan kepikiran terus-menerus hanya karena pesan mereka tidak segera dibalas.
Fenomena ini ternyata tidak sekadar soal kebiasaan digital, melainkan berkaitan erat dengan pola kepribadian tertentu.
Menurut psikologi, orang yang cenderung cemas ketika balasan terlambat biasanya memiliki ciri-ciri tertentu yang membentuk cara mereka berpikir, merasa, dan berhubungan dengan orang lain.
Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh ciri kepribadian yang umumnya tampak pada mereka yang mudah cemas karena pesan tidak kunjung dibalas.
1. Memiliki Kecenderungan Overthinking
Orang yang mudah cemas saat menunggu balasan biasanya punya kebiasaan memikirkan banyak skenario.
Mereka bisa saja membayangkan: “Apakah dia marah? Apakah aku salah bicara? Atau ada sesuatu yang buruk terjadi?”
Pikiran seperti ini muncul karena otak mereka cenderung menganalisis berlebihan.
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