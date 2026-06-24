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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 25 Juni 2026 | 05.37 WIB

Jika Seorang Pria Benar-benar Menghormati Perempuan, Ia Jarang Mengucapkan 8 Hal Halus Ini Bahkan Sebagai Lelucon Menurut Psikologi

seseorang yang benar-benar menghormati perempuan / foto: Magnific/yanalya - Image

seseorang yang benar-benar menghormati perempuan / foto: Magnific/yanalya

JawaPos.com - Dalam psikologi komunikasi, kata-kata bukan hanya alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga cerminan nilai, empati, dan batasan seseorang. Banyak konflik dalam hubungan sosial—termasuk antara pria dan perempuan—bukan berasal dari niat yang buruk, melainkan dari “lelucon kecil” atau komentar yang dianggap sepele, tetapi sebenarnya mengandung bias atau merendahkan secara halus.

Seorang pria yang benar-benar menghormati perempuan biasanya lebih sadar terhadap dampak emosional dari ucapannya, bahkan dalam konteks bercanda. Ia memahami bahwa humor yang baik tidak membutuhkan merendahkan orang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (23/6), terdapat 8 hal “halus” yang biasanya dihindari oleh pria yang memiliki tingkat empati dan rasa hormat tinggi, menurut sudut pandang psikologi sosial dan komunikasi interpersonal.

1. “Kamu perempuan, pasti nggak ngerti ini”

Secara psikologis, ini disebut stereotype reinforcement, yaitu memperkuat anggapan bahwa suatu gender tidak mampu memahami hal tertentu.

Meskipun sering diucapkan sebagai candaan, kalimat ini bisa:

menurunkan rasa percaya diri lawan bicara
menciptakan jarak emosional
memperkuat bias gender

Pria yang menghormati perempuan cenderung mengganti kalimat ini dengan diskusi terbuka tanpa mengaitkan kemampuan dengan gender.

2. “Wajar kamu sensitif, kan perempuan”

Ini termasuk bentuk emotional invalidation—mengabaikan atau meremehkan emosi seseorang dengan mengaitkannya ke identitas gender.

Dalam psikologi, validasi emosi adalah dasar dari hubungan sehat. Menganggap emosi seseorang “hanya karena dia perempuan” dapat membuat orang tersebut merasa tidak didengar secara individu.

3. “Kamu cantik, jadi nggak perlu pintar juga nggak apa-apa”

Kalimat ini terlihat seperti pujian, tetapi sebenarnya mengandung objectification bias, yaitu menilai nilai seseorang hanya dari penampilan fisik.

Dampaknya:

mereduksi identitas perempuan menjadi penampilan
mengabaikan kecerdasan dan kompetensi
menciptakan standar ganda

Editor: Setyo Adi Nugroho
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