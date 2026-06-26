Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 27 Juni 2026 | 03.10 WIB

Orang yang Tidak Merasa Perlu Membagikan Setiap Pendapatnya Secara Online Biasanya Menunjukkan 7 Kepribadian yang Sering Diremehkan Ini

seseorang yang tidak merasa perlu membagikan pendapat / foto: Magnific/freepik - Image

seseorang yang tidak merasa perlu membagikan pendapat / foto: Magnific/freepik

Pada akhirnya, kedewasaan bukan diukur dari seberapa sering seseorang berbicara, melainkan dari kemampuannya mengetahui kapan kata-kata benar-benar perlu diucapkan. Dalam banyak situasi, diam bukanlah kelemahan. Diam bisa menjadi bentuk kekuatan yang paling sulit dimiliki.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
6 Bentuk Jempol Tangan Ungkap Kemauan dan Kepribadian Seseorang, Cek Punyamu Segera! - Image
Kepribadian

6 Bentuk Jempol Tangan Ungkap Kemauan dan Kepribadian Seseorang, Cek Punyamu Segera!

Kamis, 25 Juni 2026 | 23.51 WIB

9 Perilaku Langka Ini Mengungkapkan Kepribadian yang Benar-Benar Indah Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Perilaku Langka Ini Mengungkapkan Kepribadian yang Benar-Benar Indah Menurut Psikologi

Kamis, 25 Juni 2026 | 06.08 WIB

8 Hal yang Anda Lakukan dalam Kelompok yang Membuat Orang Melihat Anda Sebagai Pemimpin Tanpa Anda Sadari Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Hal yang Anda Lakukan dalam Kelompok yang Membuat Orang Melihat Anda Sebagai Pemimpin Tanpa Anda Sadari Menurut Psikologi

Kamis, 25 Juni 2026 | 05.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore