Orang yang Berbicara Sendiri dengan Suara Keras Sering Menunjukkan 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda melihat seseorang berbicara sendiri ketika sedang berjalan, bekerja, memasak, atau bahkan saat berada di ruangan sendirian? Bagi sebagian orang, kebiasaan ini mungkin terlihat aneh atau dianggap sebagai tanda seseorang sedang “melamun”. Namun, menurut psikologi, berbicara sendiri atau self-talk merupakan perilaku yang cukup umum dan dapat memiliki berbagai fungsi positif bagi pikiran.

Berbicara sendiri dengan suara keras tidak selalu berarti seseorang mengalami masalah. Dalam banyak kasus, kebiasaan ini justru berkaitan dengan cara seseorang mengatur pikiran, memproses emosi, meningkatkan fokus, dan memecahkan masalah.

Para psikolog memandang self-talk sebagai salah satu bentuk komunikasi internal manusia. Ketika seseorang mengucapkan pikirannya secara verbal, otak seolah mendapatkan “teman diskusi” yang membantu menyusun ide dan mengambil keputusan.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (25/6), terdapat 7 ciri kepribadian unik yang sering dikaitkan dengan orang yang memiliki kebiasaan berbicara sendiri dengan suara keras.

1. Memiliki Kemampuan Berpikir yang Terstruktur

Salah satu ciri paling umum dari orang yang sering berbicara sendiri adalah mereka cenderung suka mengatur pikirannya secara teratur.

Ketika seseorang mengucapkan sesuatu seperti:

“Apa yang harus saya lakukan dulu?”

“Kalau saya pilih cara ini, apa akibatnya?”

“Saya harus menyelesaikan bagian ini sebelum lanjut.”

sebenarnya mereka sedang membantu otak menyusun informasi.

Berbicara dengan suara keras dapat menjadi cara untuk memindahkan pikiran yang masih abstrak menjadi sesuatu yang lebih konkret. Bagi sebagian orang, ide yang ada di kepala terasa lebih jelas ketika didengar melalui suara sendiri.

Orang dengan kebiasaan ini sering memiliki gaya berpikir analitis. Mereka tidak hanya memikirkan sesuatu secara diam-diam, tetapi juga “menguji” pemikiran mereka melalui kata-kata.

2. Cenderung Kreatif dan Imajinatif

Banyak orang kreatif menggunakan self-talk sebagai bagian dari proses berpikir mereka.

Penulis, seniman, ilmuwan, atau orang yang sering menciptakan sesuatu terkadang berbicara sendiri saat mencari ide. Mereka mungkin berdialog dengan dirinya sendiri, mencoba berbagai kemungkinan, atau menjelaskan konsep yang sedang mereka pikirkan.