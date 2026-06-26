Anda Tumbuh dalam Lingkungan yang Berkecukupan Jika 8 Perilaku Sehari-hari Ini Terasa Sepenuhnya Normal bagi Anda Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa tanda seseorang tumbuh dalam lingkungan berkecukupan hanya terlihat dari hal-hal yang jelas: rumah besar, barang mahal, sekolah bagus, atau kemampuan membeli banyak hal. Namun menurut psikologi, “kecukupan” tidak selalu hanya soal jumlah uang yang dimiliki keluarga.

Lingkungan yang berkecukupan juga berkaitan dengan rasa aman, kestabilan emosional, dukungan, akses terhadap kesempatan, dan cara seseorang belajar melihat dunia.

Menariknya, orang yang tumbuh dalam kondisi seperti ini sering tidak menyadari bahwa beberapa kebiasaan mereka sebenarnya bukan hal yang dialami semua orang. Bagi mereka, perilaku tertentu terasa biasa saja karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (25/6), terdapat 8 perilaku yang sering menjadi tanda seseorang tumbuh dalam lingkungan yang relatif aman dan mendukung menurut sudut pandang psikologi.

1. Anda Tidak Merasa Bersalah Saat Memenuhi Kebutuhan Dasar

Bagi sebagian orang, membeli makanan yang cukup, pergi ke dokter ketika sakit, mengganti barang yang rusak, atau mengambil waktu istirahat adalah hal normal.

Namun bagi mereka yang tumbuh dalam lingkungan kurang stabil, memenuhi kebutuhan dasar kadang dikaitkan dengan rasa takut atau bersalah.

Misalnya:

“Apakah saya benar-benar perlu membeli ini?”

“Apakah saya merepotkan orang lain?”

“Apakah saya boleh meminta bantuan?”

Orang yang tumbuh berkecukupan sering memiliki pola pikir:

“Kalau ada kebutuhan, maka dicari solusinya.”

Bukan karena mereka manja, tetapi karena sejak kecil mereka belajar bahwa kebutuhan manusia memang layak dipenuhi.

Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan basic psychological security — rasa aman bahwa dunia cukup dapat diprediksi dan kebutuhan penting akan mendapat respons.

2. Anda Terbiasa Meminta Bantuan Tanpa Merasa Lemah