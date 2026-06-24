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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 25 Juni 2026 | 03.38 WIB

Menurut Psikologi, Jika Anda Telah Mengatasi 7 Perilaku Ini, Anda Sedang Berevolusi Menjadi Diri Terbaik

Ilustrasi seseorang yang berusaha menjadi diri yang terbaik - Image

Ilustrasi seseorang yang berusaha menjadi diri yang terbaik

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, kita sering merasa tidak bergerak ke mana-mana—seolah hidup stagnan dan tidak mengalami perubahan berarti. 

Namun, perubahan sejati jarang terlihat dalam bentuk pencapaian besar; ia justru muncul lewat pembenahan sikap sehari-hari.

Psikologi menegaskan bahwa seseorang yang berkembang menuju versi terbaik dari dirinya ditandai oleh kemampuan mengatasi perilaku-perilaku yang dulu menahan mereka. 

Kadang, kita bahkan tidak sadar bahwa kita telah berubah hingga menoleh ke belakang dan melihat betapa jauh kita melangkah.

Dilansir dari Expert Editor, jika Anda telah mengatasi tujuh perilaku ini, besar kemungkinan Anda sedang berevolusi menjadi diri terbaik Anda.

1. Sering Menyalahkan Orang Lain

Di masa lalu, mungkin Anda gemar menunjuk jari—menyalahkan lingkungan, keadaan, bahkan orang terdekat atas kegagalan Anda. 

Secara psikologis, ini disebut external locus of control, yakni keyakinan bahwa hidup ditentukan faktor luar.

Namun, ketika seseorang mulai berkembang, ia sadar bahwa ia pun memiliki kendali. 

Ia dapat memutuskan bagaimana menanggapi keadaan, bukan sekadar mengeluh.

Editor: Hanny Suwindari
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