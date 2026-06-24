Orang-Orang di Sekitar Anda Berseri-seri? Mulailah Mengucapkan 10 Hal Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kita hidup berdampingan dengan banyak jiwa yang unik—keluarga, pasangan, rekan kerja, sahabat, bahkan orang asing yang hanya kita temui sesekali.

Terkadang, hal paling sederhana yang dapat kita lakukan untuk membuat hidup mereka lebih hangat bukanlah hadiah mahal atau perbuatan heroik, melainkan kata-kata yang menenangkan hati.

Psikologi membuktikan bahwa ucapan positif dapat meningkatkan rasa percaya diri, menciptakan hubungan sosial yang sehat, memperkuat regulasi emosi, hingga membantu seseorang merasa dihargai dan dipahami.

Kata-kata yang tepat bisa menjadi jembatan yang membuat orang berseri-seri—secara emosional maupun mental.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 10 hal yang layak Anda ucapkan untuk menghadirkan cahaya dalam hidup orang lain, menurut sudut pandang psikologi.

1) “Aku Menghargai Kamu.”

Pengakuan adalah salah satu kebutuhan psikologis utama manusia.

Ketika Anda menyampaikan bahwa Anda menghargai upaya, keberadaan, atau kontribusi seseorang, mereka merasa berarti.

Ucapan ini memperkuat harga diri dan menciptakan ikatan emosional yang lebih dalam.