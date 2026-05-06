Ingin Orang-Orang di Sekitar Anda Berseri-seri? Mulailah Mengucapkan 10 Kalimat Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering meremehkan kekuatan kata-kata. Padahal, menurut berbagai penelitian dalam psikologi, bahasa yang kita gunakan memiliki dampak besar terhadap emosi, hubungan sosial, bahkan kesehatan mental orang lain.

Kata-kata yang tepat bisa membuat seseorang merasa dihargai, aman, dan bahagia—sementara kata-kata yang salah bisa meninggalkan luka yang lama sembuhnya.

Jika Anda ingin orang-orang di sekitar Anda—keluarga, teman, pasangan, atau rekan kerja—merasa lebih hangat dan berseri-seri, Anda tidak perlu melakukan hal besar. Cukup mulai dengan mengubah cara Anda berbicara.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (5/5), terdapat10 kalimat sederhana namun berdampak besar menurut psikologi:

1. “Terima kasih, saya menghargai itu.”

Ungkapan terima kasih yang tulus adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan suasana hati seseorang. Psikologi positif menunjukkan bahwa apresiasi memperkuat hubungan dan membuat seseorang merasa berarti.

2. “Saya bangga denganmu.”

Kalimat ini memiliki kekuatan emosional yang luar biasa. Mendengar bahwa seseorang bangga pada kita dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi secara signifikan, bahkan pada hal-hal kecil.

3. “Saya mengerti perasaanmu.”