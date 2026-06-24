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Kamis, 25 Juni 2026 | 06.42 WIB

8 Ungkapan yang Digunakan Orang Saat Mengeluh yang Secara Diam-diam Mengungkapkan bahwa Mereka Merasa Lebih Unggul dari Orang Lain

seseorang yang merasa lebih unggul dari orang lain / foto: Magnific/Stockbusters - Image

seseorang yang merasa lebih unggul dari orang lain / foto: Magnific/Stockbusters

Editor: Setyo Adi Nugroho
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