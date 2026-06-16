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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 17 Juni 2026 | 04.11 WIB

Jika Anda Ingin Orang-Orang di Sekitar Anda Berseri-seri, Mulailah Ucapkan 10 Hal Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang membuat orang di sekitar berseri-seri (Magnific/Tirachardz) - Image

Ilustrasi seseorang yang membuat orang di sekitar berseri-seri (Magnific/Tirachardz)

JawaPos.com - Ada kalanya kita bertemu seseorang yang membuat suasana terasa lebih hangat. Bukan karena mereka selalu menceritakan lelucon atau memiliki kepribadian yang luar biasa mencolok, tetapi karena kata-kata yang mereka pilih membuat orang lain merasa dihargai, didengar, dan diterima.

Psikologi menunjukkan bahwa komunikasi yang positif memiliki pengaruh besar terhadap suasana hati, hubungan sosial, bahkan kesejahteraan emosional seseorang. Kalimat sederhana yang diucapkan dengan tulus dapat meningkatkan perasaan bahagia, mempererat ikatan, dan membuat orang-orang di sekitar kita lebih nyaman.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (15/6), jika Anda ingin membuat orang-orang di sekitar Anda lebih berseri-seri, berikut 10 hal yang patut lebih sering Anda ucapkan.

1. "Terima kasih, aku menghargai apa yang kamu lakukan."

Rasa dihargai adalah salah satu kebutuhan emosional mendasar manusia. Banyak orang bekerja keras, membantu, atau berusaha sebaik mungkin tanpa selalu mendapatkan pengakuan.

Mengucapkan terima kasih secara spesifik membuat orang merasa usaha mereka tidak sia-sia.

Daripada sekadar berkata, "Makasih ya," cobalah mengatakan:

"Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantu."
"Aku benar-benar menghargai perhatianmu."

Psikologi positif menunjukkan bahwa apresiasi yang tulus dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak.

2. "Aku senang melihatmu."

Editor: Candra Mega Sari
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