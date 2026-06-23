Jika Kamu Benci Saat Orang Menyanyikan Lagu “Selamat Ulang Tahun” untukmu, Kemungkinan Kamu Memiliki 10 Ciri Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, momen ulang tahun identik dengan kue, lilin, dan orang-orang terdekat yang berkumpul sambil menyanyikan lagu “Selamat Ulang Tahun”. Namun, tidak semua orang merasa nyaman menjadi pusat perhatian dalam situasi seperti itu. Bahkan, ada yang merasa canggung, ingin segera menghilang, atau berharap lagu tersebut cepat selesai.

Jika kamu termasuk orang yang diam-diam tidak menyukai momen ketika semua mata tertuju padamu sambil menyanyikan lagu ulang tahun, jangan buru-buru menganggap dirimu aneh. Dalam perspektif psikologi, respons tersebut dapat berkaitan dengan kepribadian, pengalaman hidup, hingga cara seseorang memproses emosi dan perhatian sosial.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (22/6), terdapat 10 ciri yang mungkin kamu miliki jika kamu tidak suka saat orang menyanyikan lagu “Selamat Ulang Tahun” untukmu.

1. Kamu Cenderung Introvert

Orang dengan kepribadian introvert biasanya lebih nyaman berada dalam situasi yang tenang dan tidak terlalu menonjol. Mereka mendapatkan energi dari waktu sendiri atau interaksi yang lebih intim, bukan dari sorotan banyak orang.

Ketika semua orang bernyanyi sambil memandangmu, situasi itu bisa terasa menguras energi dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Bukan karena tidak menghargai perhatian orang lain, melainkan karena menjadi pusat perhatian bukanlah hal yang mereka sukai.

2. Kamu Tidak Suka Menjadi Pusat Perhatian

Sebagian orang menikmati sorotan, tetapi sebagian lainnya justru merasa tertekan ketika perhatian banyak orang tertuju kepada mereka.

Psikologi menunjukkan bahwa kebutuhan akan privasi dan kenyamanan sosial berbeda pada setiap individu. Jika kamu lebih senang merayakan ulang tahun secara sederhana dibandingkan pesta besar, hal itu mungkin menunjukkan bahwa kamu memiliki kebutuhan yang lebih rendah terhadap validasi sosial.

3. Kamu Memiliki Tingkat Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang sangat sadar terhadap dirinya sendiri sering kali terlalu memikirkan bagaimana mereka terlihat di mata orang lain.

Saat lagu ulang tahun dinyanyikan, mereka mungkin bertanya-tanya:

Haruskah aku tersenyum?

Apakah ekspresiku terlihat aneh?

Ke mana aku harus melihat?

Apa yang harus aku lakukan setelah ini?

Kesadaran diri yang tinggi membuat momen sederhana menjadi terasa canggung karena otak terlalu aktif menganalisis situasi.