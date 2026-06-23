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Rabbany Wanadriani
Rabu, 24 Juni 2026 | 03.09 WIB

6 Ciri Kepribadian Ini Dimiliki oleh Orang yang Percaya Ramalan Horoskop, Apa Saja?

ilustrasi orang yang membaca ramalan zodiak. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang membaca ramalan zodiak. (Freepik)

JawaPos.com – Percaya atau tidak, banyak orang meyakini bahwa posisi bintang dapat memberikan gambaran mengenai berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan.

Keyakinan tersebut membuat ramalan zodiak harian menjadi salah satu hal yang rutin diikuti oleh banyak orang untuk memperoleh panduan maupun wawasan tentang kehidupan mereka.

Menariknya, menurut laporan yang dikutip dari BlogHerald, individu yang gemar membaca horoskop secara konsisten cenderung memiliki sejumlah karakteristik kepribadian yang serupa.

1. Pikiran terbuka

Keterbukaan pikiran adalah sifat yang sering ditemukan pada orang yang percaya horoskop.

Para penggemar horoskop biasanya tidak membatasi pandangan dunia hanya pada hal-hal yang nyata dan dapat diamati.

Mereka bersedia menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui, misterius, dan terkadang, yang tidak dapat dijelaskan.

2. Introspektif

Orang-orang yang percaya pada horoskop juga cenderung introspektif. Mereka sering meluangkan waktu untuk merenungkan emosi, tindakan, dan reaksi.

Introspeksi ini membantu mereka menavigasi tantangan hidup dengan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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