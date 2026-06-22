9 Perilaku yang Sulit Disembunyikan oleh Orang yang Sangat Egois, Bahkan Saat Mereka Berpura-pura Peduli Menurut Psikologi

seseorang yang sangat egois / foto: Magnific/fatir29c
JawaPos.com - Tidak semua orang yang tampak perhatian benar-benar memiliki kepedulian yang tulus. Dalam kehidupan sehari-hari, ada individu yang terlihat ramah, suka membantu, bahkan pandai menunjukkan empati. Namun, di balik sikap tersebut, mereka sebenarnya lebih berfokus pada diri sendiri daripada orang lain.
Psikologi menjelaskan bahwa sifat egois tidak selalu muncul dalam bentuk yang kasar atau terang-terangan. Justru, banyak orang yang sangat egois mampu menyembunyikannya dengan baik. Mereka bisa berpura-pura peduli, tetapi perilaku mereka dalam jangka panjang sering kali mengungkapkan motif yang sebenarnya.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (21/6), terdapat sembilan perilaku yang sering sulit disembunyikan oleh orang-orang yang sangat egois, meskipun mereka berusaha tampil sebagai pribadi yang perhatian.
1. Mereka Hanya Mendengarkan untuk Merespons, Bukan untuk Memahami
Salah satu tanda paling umum dari seseorang yang sangat egois adalah cara mereka mendengarkan. Mereka tampak memperhatikan ketika Anda berbicara, tetapi sebenarnya mereka hanya menunggu giliran untuk berbicara tentang diri mereka sendiri.
Dalam psikologi, mendengarkan secara aktif merupakan bentuk empati yang penting. Namun, orang yang egois cenderung memusatkan percakapan pada pengalaman, masalah, atau pendapat mereka sendiri.
Akibatnya, Anda mungkin merasa tidak benar-benar didengar, meskipun mereka tampak hadir dalam percakapan.
2. Mereka Membantu Hanya Jika Ada Keuntungan bagi Diri Sendiri
Orang yang benar-benar peduli biasanya membantu tanpa selalu mengharapkan imbalan. Sebaliknya, individu yang sangat egois sering menjadikan bantuan sebagai investasi pribadi.
Mereka mungkin bersikap baik ketika ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan, seperti pujian, perhatian, atau keuntungan tertentu. Ketika tidak ada manfaat yang jelas, kepedulian mereka perlahan menghilang.
Psikologi menyebut perilaku ini sebagai bentuk hubungan transaksional, di mana segala sesuatu dinilai berdasarkan untung dan rugi bagi diri sendiri.
3. Mereka Sulit Mengakui Kesalahan
Tidak ada manusia yang sempurna. Namun, orang yang sangat egois sering merasa sulit menerima bahwa mereka bisa salah.
Alih-alih meminta maaf dengan tulus, mereka lebih sering:
Menyalahkan keadaan.
Menuduh orang lain sebagai penyebab masalah.
Membenarkan tindakan mereka.
Mengubah topik pembicaraan.
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