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Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 18.10 WIB

7 Perilaku Ini Dimiliki Orang yang Menggigit Kuku saat Gugup, Apa Saja?

Ilustrasi menggigit kuku - Image

Ilustrasi menggigit kuku

JawaPos.com – Sebagian orang memiliki kebiasaan menggigit kuku ketika merasa cemas atau gugup, bahkan sering kali tanpa disadari.

Menariknya, kebiasaan ini tidak hanya sekadar respons terhadap stres, tetapi juga dapat mencerminkan karakter dan pola perilaku seseorang.

Dalam kajian psikologi, perilaku tersebut telah dibahas dan dihubungkan dengan beberapa ciri kepribadian.

Mengutip Geediting, terdapat tujuh karakteristik yang umum ditemukan pada orang yang memiliki kebiasaan menggigit kuku saat berada dalam kondisi gugup.

1. Perfeksionisme

Individu perfeksionis dikenal berpikir berlebihan dan mengkhawatirkan hal-hal kecil. Hal ini dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman dan cemas, serta cara mengatasinya dengan menggigit kuku.

Menurut psikologi, ini adalah cara mereka mengatasi stres yang muncul karena menginginkan segalanya berjalan sebagaimana mestinya.

2. Tingkat stres tinggi

Psikologi menunjukkan bahwa menggigit kuku dapat menjadi manifestasi fisik dari stres mental.

Ini adalah cara sederhana dan bawah sadar untuk mengatasi perasaan yang sedang dialami.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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