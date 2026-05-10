Bukan dengan Marah, Ini 7 Cara Menghadapi Orang Egois dengan Bijak dan Tenang agar Hubungan Tetap Sehat

JawaPos.com – Menghadapi orang egois memang bukan perkara mudah. Sikap yang cenderung mementingkan diri sendiri, sulit mendengarkan pendapat orang lain, hingga merasa selalu paling benar sering kali membuat hubungan menjadi tidak nyaman.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang egois bisa ditemui di mana saja, mulai dari lingkungan pertemanan, keluarga, pasangan, hingga tempat kerja. Jika tidak disikapi dengan tepat, perilaku ini dapat memicu konflik, membuat stres, bahkan menguras emosi.

Banyak orang akhirnya memilih diam atau terus mengalah demi menjaga hubungan tetap baik. Padahal, terlalu sering menahan perasaan justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental.

Karena itu, penting memahami cara menghadapi orang egois dengan bijak. Tujuannya bukan untuk melawan atau memutus hubungan, melainkan menjaga komunikasi tetap sehat tanpa harus mengorbankan diri sendiri.

Dilansir dari laman resmi Alodokter dan Klik Dokter, berikut beberapa cara menghadapi orang egois dengan lebih tenang dan dewasa.

1. Tetap Tenang dan Kendalikan Emosi

Langkah pertama yang penting dilakukan adalah menjaga emosi tetap stabil. Saat menghadapi orang egois, reaksi spontan seperti marah atau membalas dengan nada tinggi justru dapat memperbesar konflik.

Orang yang egois sering kali sulit memahami sudut pandang orang lain ketika situasi sudah emosional. Karena itu, tetap tenang akan membantu Anda berpikir lebih jernih dan memilih respons yang tepat.

Jika situasi mulai memanas, cobalah tarik napas sejenak atau hentikan pembicaraan sementara hingga suasana lebih kondusif.